Camerata Sesi apresenta live em homenagem ao Dia das Mães

Integrantes da Orquestra Camerata Sesi Crédito: Jackie Campos

Kamila Gabriel, Natércia Lopes, Elaine Vieira, Ekaterina Bessmertnova, Dona Fran, Priscila Aquino, Priscila Ferrari e Tati Celeste. No repertório, divas da música nacional e internacional como Elis Regina, Edith Piaf, Ivete Sangalo e Whitney Houston. A concepção e a direção do espetáculo é do diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages. Orquestra Camerata Sesi convida oito divas da música capixaba para uma live especial em homenagem ao Dia das Mães. O espetáculo acontece no próximo sábado, dia 8 de Maio, às 19h, no palco do Teatro do Sesi, e conta com cantoras de peso comoNo repertório, divas da música nacional e internacional comoA concepção e a direção do espetáculo é do diretor do Sesi Cultura,

O objetivo da live é angariar doações que serão convertidas em cestas básicas e material de higiene para instituições de caridade e famílias em vulnerabilidade social. A live será veiculada nas mídias sociais da Camerata Sesi, Sesi Cultura, Governo do Estado e Secult.

A live será feita em parceria com o Governo do Estado via Secretaria de Estado da Assistência Social, Secretaria de Estado da Cultura, Orquestra Sinfônica do ES, o programa Indústria do Bem, Sistema Findes e Cores (Conselho de Responsabilidade Social) por intermédio do programa ES Solidário.

ANIVERSÁRIO

Camila, Andréia, Mariana e a aniversariante Dalva Carone: parabéns pra você, na Aldeia da Praia, Guarapari Crédito: Divulgação

PAI E MÃE NA CERTIDÃO

Ter o registro do nome do pai na certidão de nascimento é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mesmo assim, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais (Arpen Brasil), mais de 80 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil no primeiro semestre do ano passado. Mas, é possível fazer o reconhecimento de paternidade tardio. A diretora de Registro Civil do Sinoreg-ES, Maria Celeste Pereira Pimentel comenta que o ato é feito diretamente em cartório de Registro Civil. “Basta que a mãe ou o filho maior e 18 anos compareça ao cartório e aponte o suposto pai. Se houver concordância paterna, é preciso sua presença e apresentação dos documentos e da certidão de nascimento original do filho. Se o filho for maior de idade, ele e o genitor deverão apresentar também comprovantes de residência e certidões dos distribuidores forenses.”

PARABÉNS PRA VOCÊ!

A aniversariante Aurê Aguiar e os filhos Carol e Antonio: celebrando em família! Crédito: Divulgação

LUZ PRA QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Com o aprofundamento da crise econômica, sobretudo causada pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil teve significativo aumento de pedidos de recuperações judiciais e falências nos últimos meses. Mas há luz no fim do túnel, sim: o advogado especialista em direito empresarial Luciano Pavan de Souza, referência na área de recuperação judicial no Espírito Santo, conta que a reforma propôs uma desburocratização. "Além disso, o demais benefícios da legislação anterior permaneceram com o deferimento do processamento da recuperação judicial: como dois anos de suspensão dos pagamentos a fornecedores concursais, redução significativa de juros, aumento extenso e significativo dos prazo para pagamento, dispensa de comprovação de quitação de débitos tributários em primeira análise e suspensão dos protestos", explica.

HOME PARTY

A aniversariante Clara Prates e Fernanda Prates: festejando 12 anos em casa Crédito: Cloves Louzada

CONEXÃO

Ao vermos as mudanças que estão acontecendo no mundo, é muito presente a palavra conexão em amplos sentidos. Mas por que essa palavra tem tanta força nesse cenário? Como um ambiente físico pode tornar um clima organizacional mais ou menos colaborativo? O que se procura nessas mudanças de espaços? Qual o futuro organizacional?

Essas e outras perguntas serão debatidas no evento online gratuito promovido pela Timenow Consultoria e Gestão de Projetos nesta quinta-feira (06), às 19h. Com o tema “Espaços de conexão: colaboração & processos criativos”, o Meet Up trará como speakers especialistas na área, como a head de inovação da Vale, Maria Emília Peres, o head de relacionamento com grandes contas - Latam do LinkedIn, Denis Garcia, e o CEO da Timenow, Antonio Toledo. A mediação ficará por conta de Guilherme Barbosa, do canal do YouTube Sem Espuma voltado à inovação, negócios e marketing. O evento é gratuito e será transmitido nos canais da Timenow no YouTube e no LinkedIn.

DUPLO ANIVERSÁRIO

Mariangela Pina, Wildson Pina e Murilo Dadalto: avó e neto comemorando aniversário em casa Crédito: Divulgação

DE OLHO NA FOME

Em comemoração ao Dia do Oftalmologista, celebrado em 7 de maio, a Sociedade Capixaba de Oftalmologia (SCO) organiza a campanha “De Olho na Fome”, que pretende reunir doações de seus membros, clínicas e parceiros. As doações serão encaminhadas para a campanha Paz e Pão, parceria do Convento da Penha e Arquidiocese de Vitória, e um projeto social organizado por quatro mulheres que decidiram ajudar famílias em extrema pobreza. As doações podem ser feitas pelos @cestas.dobem e @vicariato_vitoria.

SEMANA DAS MÃES

Karol Cavedo e os filhos Luiz e Sofia Crédito: Fotógrafo Salazar

RR NEWS

Christianne Tommasi estreia como escritora. Acaba de lançar seu primeiro romance "Um Amor de Metrópole", pela Editora Viseu. Agradecemos o envio da obra e aguardamos a tarde de autógrafos.

A vice-governadora Jacqueline Moraes é a entrevista do programa "Papo de Graça", com o pastor Caio Fábio, nesta quarta-feira (05), às 22h, no caiofabio.net ou no youtube.com/canalcaiofabio, Primeira mulher e primeira negra a assumir a vice-governadoria do Estado do Espírito Santo. Jacqueline vai contar um pouco de sua trajetória de camelô até chegar ao Palácio Anchieta.

Dani Mendes, especialista em mesa posta e à frente da Garimpei4you, loja virtual especializada em mimos inovadores para mesa, chá e linha de banho, promove uma live shop em homenagem ao dia da mães, nesta terça-feira, dia 3, às 19h30, no instagram da marca @garimpei4you.

Um acidente, um escândalo, um problema financeiro. São inúmeros os casos em que as empresas se deparam com o desafio de administrar crises, com eficiência. E para abordar esse tema, a consultora e mentora de líderes Andréa Salsa promove mais uma turma do curso online Gerenciamento de Crise. O treinamento, que será online, acontecerá nos dias 10, 12 e 14 de maio.

O analista judiciário e escritor Emmanuel Domingues, mestre em Direito Processual pela Ufes e alegrense radicado em Vitória desde 1994, acaba de lançar pela editora Thoth o livro: “O Agravo Interno no Código de Processo Civil de 2015”, que analisa o principal recurso utilizado contra decisões monocráticas em tribunais. A obra já está disponível para pré-venda no site da referida editora e da Amazon, com previsão de envio a partir do dia 5 deste mês.

O Sindifer completa 50 anos nesta terça-feira (04). O presidente, Luis Cordeiro Soares, comemora a data e agradece o reconhecimento e confiança das empresas associadas e de seus antecessores.

A nutricionista Roberta Larica e seu marido, o publicitário Guilherme Barbosa, comemoram mais um projeto de sucesso. Os dois desenvolveram, juntos, a versão online do famoso curso de culinária funcional promovido pela nutri de forma presencial, com base nos mais de 15 anos de atuação de Roberta Larica.