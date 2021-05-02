Capixabas que moram em Paris fazem sucesso nas redes sociais

Ana Carolina Dalcolmo Crédito: Carolina Zani

Mestre em Moda e Comunicação pelo renomado Instituto Marangoni de Paris, Ana Carolina Dalcolmo mora na França há quase 4 anos e hoje possui duas profissões. Gerencia contas de Instagram para marcas de moda e beleza e virou influencer na capital francesa. Sua fotógrafa, Carolina Zani, também capixaba, nascida em Pedro Canário, no Norte do Estado, vem consolidando sua carreira clicando modelos na Cidade Luz. A parceria e amizade das duas têm feito bastante sucesso nas redes sociais.

MOVIMENTO DO ES CONTRA FAKE NEWS VAI GANHAR O BRASIL

O recém-lançado movimento da Unimed Vitória contra as fake news será divulgado nacionalmente a partir da próxima semana. “A campanha #LivredeMentiras, criada por nós aqui na Unimed Vitória, foi abraçada pela Unimed Brasil e será propagada em todo o país também pelas demais Unimeds. Nos deixa muito felizes ver o movimento ganhar proporções nacionais, e fortalecer, desta forma, o combate às notícias falsas, que tanto têm afetado a área de saúde”, comemora o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi.

A campanha #LivredeMentiras vem levando conscientização à população por meio de conteúdos impactantes, vídeos e peças esclarecendo notícias falsas da área da saúde nas redes sociais, entre outros canais de comunicação. “Quando o cidadão consome notícias que trazem inverdades, muitas vezes inocentemente ele passa adiante mentiras, e, em vez de ajudar a família, os amigos, os grupos com os quais convive, ele compartilha desinformação”, salienta Ronchi. No Estado, o movimento de combate às fake news já conta com a participação da Unimed Federação ES e das demais Unimeds do Estado: Sul Capixaba, Noroeste, Norte e Piraqueaçu.

MÃE E FILHA

Betinha e Luiza Stein: preparadas para celebrar o Dia das Mães Crédito: Divulgação

DO ES PARA TODO O BRASIL

Niase Borjaille, CEO da Mindworks, se prepara para abrir neste mês uma filial em Belo Horizonte. Com 20 anos de atuação no mercado de TI do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a Mind prevê investimentos de cerca de R$ 1 milhão em melhoria no ambiente tecnológico e ações comerciais.

MÊS DAS MÃES

Bruna Medeiros acaba de lançar o cartão personalizado para o Dia das Mães com aquarelas do artista Wagner Veiga, para acompanhar seus arranjos florais e caixas de presente. A flor escolhida foi a Gipsophila, também é conhecida como Carinho de Mãe. Crédito: Divulgação

OS PORQUÊS PREVIDENCIÁRIOS

Muita gente em polvorosa: por causa das alterações na legislação previdenciária ao longo dos últimos anos, o INSS vem cometendo erros nos cálculos da aposentadoria. Segundo a advogada e especialista em Direito Previdenciário, Tatiana Sampaio, muitas vezes as pessoas recolhem valores altos para o INSS por mês, e por muito tempo, e se surpreendem com o baixo valor de aposentadoria quando se aposentam. "E isto pode acontecer por erro de cálculo ou ausência de vínculos no CNIS”, conta. Além disso, Sampaio conta outros dois motivos que, geralmente, não são levados em conta para o cálculo da aposentadoria. “Outra situação são as atividades especiais não consideradas para o cálculo da aposentadoria, e ainda o tempo de serviço reconhecido em Ação Trabalhista que não foi levado em conta para o cálculo da aposentadoria”, finaliza.

QUERIDOS DE RR

Josué Vasconcellos e Martha Versiani: em encontro na Ilha Crédito: Cacá Lima

EDUCAÇÃO CAPIXABA DE EXCELÊNCIA

Entre os 326 centros universitários de todo Brasil, a Faes alcança novamente o 1º lugar, considerada pelo MEC o melhor centro universitário do Sudeste e o 3º melhor do país, e está classificada à frente das universidades do Estado. A instituição de ensino superior capixaba, que está completando 50 anos de história, no próximo ano, coloca o Espírito Santo pela terceira vez consecutiva em evidência no cenário nacional pela excelência no ensino superior. “Estamos muito felizes com o resultado, que reconhece e atesta nossos esforços e preparo para manter a excelência diante de todos os cenários. Ser o melhor centro universitário da Região Sudeste, onde temos os grandes centros de educação do país, nos motiva ainda mais a seguir contribuindo para o desenvolvimento da Educação do nosso estado e do nosso país”, destaca o reitor da Faesa, Alexandre Nunes Theodoro.

ENCONTRO

Aurélio Sathler, Leonardo Pinto e o hairstylist Heyd Tex: visita a novo espaço de beleza da Praia do Canto Crédito: Divulgação

RR NEWS

Eduarda Buaiz comemora o resultado da Buaiz Alimentos no 29° Recall de Marcas da Rede Gazeta, que esse ano valoriza “as marcas que se movimentam”. A farinha de Trigo Regina mais uma vez conquistou o primeiro lugar em sua categoria. Há 25 anos consecutivos, desde quando a categoria foi criada, a farinha de trigo Regina fica em primeiro lugar no ranking, reforçando a solidez da marca. Neste ano, outro motivo de celebração é o resultado do Café Numero Um, que subiu na pesquisa e ficou como o segundo mais lembrado pelo consumidor.

Fernanda Prates prepara “home party” para celebrar os 12 anos da filha Clara, neste domingo (02). O painel será assinado por Rachel Pires, da Nuvem Sublimação e as lembrancinhas por Cris Rocha.