Fotógrafo do ES vence concurso em homenagem ao Dia Mundial da Água

Fotografia de Edson Chagas, que venceu o concurso do Projeto Pegada Crédito: Edson Chagas

O fotógrafo capixaba Edson Chagas conquistou o primeiro lugar do concurso promovido pelo Projeto Pegada, com o tema mar, em homenagem ao Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. Ao todo, cerca de 120 participaram da disputa. O prêmio foi um celular Samsung A 11, que foi entregue ao ganhador nesta sexta-feira (30).

Renata Machado e Rafael Braga começarem a recolher os lixos que encontravam no mar enquanto remavam no stand up paddle. Os amigos passaram a comentar com eles sempre ao encontrar lixo nas praias, e então criaram um grupo em uma rede social para que houvesse incentivo a todos praticarem a ação também. A partir dessa atitude, o Pegada foi crescendo, tendo hoje 320 voluntários. Projeto Pegada promove a limpeza de praias, parques, mangues e busca a conscientização sobre o meio ambiente, de forma que as pessoas transformem essas ações coletivas em hábito individuais. O projeto surgiu em 2014, depois de os fundadorescomeçarem a recolher os lixos que encontravam no mar enquanto remavam no stand up paddle. Os amigos passaram a comentar com eles sempre ao encontrar lixo nas praias, e então criaram um grupo em uma rede social para que houvesse incentivo a todos praticarem a ação também. A partir dessa atitude, o Pegada foi crescendo, tendo hoje 320 voluntários.

ANIVERSÁRIO

Cintya Scárdua Crédito: Divulgação

TRABALHAR E CUIDAR DA MENTE

Neste 1º de maio, o psiquiatra Fábio Olmo, diretor da Clínica Aube, destaca a importante ligação entre o trabalho e a saúde mental. "Nos últimos meses, notamos um aumento nos casos de exaustão, estresse, ansiedade e depressão, afetando diretamente a produtividade de trabalhadores de diversas áreas. Uma mente saudável é o que nos permite trabalhar bem, interagir com as pessoas, cumprir compromissos. Caso a rotina esteja pesada, estressante ou com cobranças absurdas, as pessoas podem desencadear transtornos psíquicos, como a conhecida Síndrome de Burnout. Cuidar da mente requer uma mudança de hábitos, inclusive dentro das empresas. Em caso de crise, é importante que o trabalhador se sinta confortável para conversar e pedir ajuda".

PETIT COMITÉ

Rossana Diniz, a aniversariante Delma Negreiros e Ana Campos: celebrando a vida" Crédito: Divulgação

DRIVE-THRU DO BEM

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) em parceria com a Marca Ambiental irá realizar um drive-thru para o descarte de medicamentos vencidos. A ação visa conscientizar a população sobre o descarte correto deste resíduo e alertar sobre o uso racional de medicamentos. Aqueles que tiverem medicamentos vencidos em casa poderão entregá-los no estacionamento do CRF-ES nos dias 05 e 06 de maio, de 09 às 16h, em Jardim da Penha.

ALMOÇO

Waleska Bolzan, Gina Strozzi, Flavia Palombini, Moira Doria e Ana Cristina Velten: celebrando a amizade" Crédito: Divulgação

SOLIDARIEDADE

Cerca de 12 toneladas de alimentos foram arrecadadas por empregados da ArcelorMittal Tubarão que vão participar neste sábado, dia 1º, da festa do Dia do Trabalho da empresa. Segundo Jennifer Coronel, gerente de Comunicação e Relações Institucionais, os participantes foram convidados a doar algum item não perecível da cesta básica quando retirassem seu kit para a festa, e o resultado foi além das expectativas. O FestAço do dia Dia do Trabalho será realizado virtualmente, às 14 horas, com participação das equipes das três empresas de aços planos: Tubarão (ES), Vega (SC) e Contagem (MG), num total de mais de 20 mil pessoas. Entre as atrações do evento estão Preta Gil e Alemão do Forró.

MULHERES EMPREENDEDORAS

As irmãs Denise e Renata Póvoa com Maria Flávia Almeida estão produzindo cestas especiais da Cakes & Bakes Family para o Dia das Mães Crédito: Divulgação

RR NEWS

Diva Michelini, Andrea Paula Michelini e Franco Bortoluzzi, Maria Victoria e Aloisio Faria de Souza celebram os 90 anos do colunista Hélio Dórea, ao lado de sua Regina, neste sábado (01º, em jantar especial, no Palácio Tangará, hotel 5 estrelas de São Paulo.

Viva ele! Autoridade no mundo da joalheria e relojoaria, Seu Oswaldo Moscon completou 90 anos nesta sexta-feira (30 de abril).

Sob o comando de Flávia Gama, a Chocolateria Brasil apresenta mais uma novidade: Dragées exclusivos preparados e caramelizados com ingredientes selecionados. Entre os sabores queridinhos estão Pistache ao chocolate Ruby, Pipoca doce ao chocolate caramelo e Macadâmia com limão siciliano e chocolate branco. A equipe foi treinada pelo chef pâtisser Abner Ivan, que veio ao Espírito Santo para desenvolver sabores exclusivos ao lado da chef capixaba, inclusive opções veganas, zero açúcar e sem lactose.

Kamila Zamprogno comemora um sonho antigo que saiu do papel: a #LojinhaDoHaus, que leva as delícias do restaurante de Santa Teresa para várias cidades do ES. A chef, inclusive, gravou uma série de vídeos em que prepara algumas opções em sua própria cozinha. As entregas acontecem aos sábados.