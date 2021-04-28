Após ser demolido, Vista Linda dará lugar a hotel e spa de luxo

Conforme noticiado em primeira mão pela coluna Renata Rasseli, nesta terça-feira (27), o tradicional Hotel Pousada Vista Linda, que fica localizado próximo ao portal de Domingos Martins, região serrana do ES, há mais de 40 anos, dando boas-vindas a quem chega à cidade, foi vendido para o grupo Grupo Ybera Paris (GYP) e será demolido.
Após a demolição, o grupo GYP deve iniciar as obras de um empreendimento de luxo, que abrigará um hotel, spa, restaurante, salão de eventos e um mirante de 30 metros, que ficará aberto ao turista. As obras devem começar daqui a 9 meses e a conclusão está prevista para 2024. O projeto será assinado pela arquiteta Vivian Coser.
De acordo com o CEO do grupo GYP, Johnathan Alves, o nome e a bandeira hoteleira ainda não estão definidos.
O acervo do Vista Linda, que inclui 600 itens, entre camas, colchões, TVs, frigobares e louças, foi doado para a Secretaria de Assistência Social de Domingos Martins, que encaminhará para os moradores da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social.