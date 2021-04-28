Após ser demolido, Vista Linda dará lugar a hotel e spa de luxo

Após a demolição, o grupo GYP deve iniciar as obras de um empreendimento de luxo, que abrigará um hotel, spa, restaurante, salão de eventos e um mirante de 30 metros, que ficará aberto ao turista. As obras devem começar daqui a 9 meses e a conclusão está prevista para 2024. O projeto será assinado pela arquiteta Vivian Coser.