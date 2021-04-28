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Renata Rasseli

Após ser demolido, Vista Linda dará lugar a hotel e spa de luxo

Novo empreendimento terá projeto assinado pela arquiteta Vivian Coser e deve ser inaugurado em 2024, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:44

Públicado em 

28 abr 2021 às 15:44
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins
Hotel Pousada Vista Linda, em Domingos Martins Crédito: Divulgação
Conforme noticiado em primeira mão pela coluna Renata Rasseli, nesta terça-feira (27), o tradicional Hotel Pousada Vista Linda, que fica localizado próximo ao portal de Domingos Martins, região serrana do ES, há mais de 40 anos, dando boas-vindas a quem chega à cidade, foi vendido para o grupo Grupo Ybera Paris (GYP) e será demolido.
Após a demolição, o grupo GYP deve iniciar as obras de um empreendimento de luxo, que abrigará um hotel, spa, restaurante, salão de eventos e um mirante de 30 metros,  que ficará aberto ao turista. As obras devem começar daqui a 9 meses e a conclusão está prevista para 2024. O projeto será assinado pela arquiteta Vivian Coser. 
De acordo com o CEO do grupo GYP, Johnathan Alves, o nome e a bandeira hoteleira ainda não estão definidos.
O acervo do Vista Linda, que inclui 600 itens, entre camas, colchões, TVs, frigobares e louças, foi doado para a Secretaria de Assistência Social de Domingos Martins, que encaminhará para os moradores da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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