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Turismo no ES

Ônibus antigo vira hospedagem em meio a mata de Domingos Martins

O Meu Ônibus Azul foi totalmente reformado, fica em um sítio e deve começar a funcionar a partir de outubro, com diárias de R$ 350. O veículo conta com sala de estar e de televisão, cozinha, quarto e banheiro

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 11:00
Ônibus antigo é transformado em alojamento no ES
O ônibus também tem aquecedor para dias mais frios e ar-condicionado Crédito: Divulgação
O capixaba vai poder se hospedar em um alojamento um tanto quanto inusitado: um ônibus. Ele se chama Meu Ônibus Azul e passou por uma reforma para ser convertido em hospedagem de experiência. Localizado num sítio em Domingos Martins, deve começar a funcionar a partir de outubro.
Ônibus antigo é transformado em alojamento no ES
Ônibus antigo é transformado em alojamento no ES Crédito: Divulgação
A ideia de transformar um ônibus numa experiência de hospedagem é do fotógrafo Victor De Prá, que viu propostas semelhantes em viagens para Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, Japão e Europa. "A ideia é se hospedar em um ônibus em meio a mata, algo diferente e exclusivo. O automóvel é equipado com tudo que a pessoa precisa para viver essa experiência", conta Layse Araujo, que é a gerente do projeto. 

Hospedagem em ônibus no ES

O veículo conta com sala de estar e de televisão, cozinha, quarto e banheiro. "O espaço foi dividido pela estrutura dele. Também conta com um aquecedor para dias mais frios e ar-condicionado para os mais quentes. A decoração tem um toque retrô e muitos objetos são itens de acervo garimpados nas viagens", diz Layse.
Ônibus antigo é transformado em alojamento no ES
A decoração tem um toque retrô e parte dos objetos são itens de acervo garimpados nas viagens Crédito: Divulgação
Outro diferencial é o deck, que está sendo construído para o hóspede também aproveitar a área externa. "A área do jardim é bem ampla. Tem espaço para estacionamento, uma mesa com pergolado no meio das árvores e um deck com piscina que está sendo construído", conta a gerente.
O limite máximo de hospedagem é de quatro pessoas. As diárias custam R$ 350 por casal e cada pessoa extra custa R$ 100. As reservas, feitas a partir de um site especializado, já tem uma lista de espera de 30 pessoas.

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