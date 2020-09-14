Com pandemia, camping de luxo em Pedra Azul tem inauguração adiada para 2021

Todas as unidades serão diferentes uma das outras, possibilitando que os visitantes vivenciem diversas experiências Crédito: Divulgação

O primeiro glamping do Estado, que ficará em Pedra Azul, teve sua inauguração adiada para meados de 2021. Devido ao coronavírus , as obras que estavam sendo realizadas tiveram que ser suspensas no começo da pandemia. A previsão era começar a funcionar no inverno deste ano.

Glamping é um camping de luxo, ideal para quem adora ficar perto da natureza, mas não abre mão do conforto. "Retomamos as obras hoje. Acredito que, antes da pandemia, estávamos com 20% delas concluídas. A nova expectativa é para o inverno de 2021. Aproveitamos esse período para estudar um pouco mais e agregar novas ideias aos projetos. Detalhes mais exóticos que tornarão a experiência ainda mais única", conta o idealizador Vinicius Villar.

empreendimento está sendo construído na Rota do Carmo, no Distrito de Aracê , e terá 5 barracas priorizando materiais sustentáveis como madeiras de demolição, vidros e ferros reutilizados, além de energias alternativas e limpas. "Estudando as possibilidades de acomodações, decidi fazer poucas unidades, preservando a tranquilidade do local, que não possui sinal de telefonia e permite fazer as pessoas se desligarem da vida corrida e experimentarem a paz. Também optei por fazer todas as unidades diferentes uma das outras, possibilitando que os visitantes vivenciem diversas experiências no Glamping Pedra Azul", diz.

Acampamento de luxo em Pedra Azul

A ideia deste tipo de hospedagem é oferecer ao viajante contato com a natureza em um ambiente rústico, mas sem abrir mão do conforto e da infraestrutura dos hotéis. "O glamping une toda a experiência de vivenciar um acampamento, sem os perrengues típicos deste tipo de acomodação, permitindo vivenciar todo contato com a natureza, associado ao glamour e luxo de um resort", diz Vinicius.