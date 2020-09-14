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Turismo

Com pandemia, camping de luxo em Pedra Azul tem inauguração adiada para 2021

O empreendimento, que será na Rota do Carmo, estava com 20% das obras concluídas antes da pandemia. O local terá 5 barracas priorizando materiais sustentáveis como madeiras de demolição, vidros e ferros reutilizados

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 14:40
Acampamento de luxo é tendência
Todas as unidades serão diferentes uma das outras, possibilitando que os visitantes vivenciem diversas experiências Crédito: Divulgação
O primeiro glamping do Estado, que ficará em Pedra Azul, teve sua inauguração adiada para meados de 2021. Devido ao coronavírus, as obras que estavam sendo realizadas tiveram que ser suspensas no começo da pandemia. A previsão era começar a funcionar no inverno deste ano.
Glamping é um camping de luxo, ideal para quem adora ficar perto da natureza, mas não abre mão do conforto. "Retomamos as obras hoje. Acredito que, antes da pandemia, estávamos com 20% delas concluídas. A nova expectativa é para o inverno de 2021. Aproveitamos esse período para estudar um pouco mais e agregar novas ideias aos projetos. Detalhes mais exóticos que tornarão a experiência ainda mais única", conta o idealizador Vinicius Villar.

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empreendimento está sendo construído na Rota do Carmo, no Distrito de Aracê, e terá 5 barracas priorizando materiais sustentáveis como madeiras de demolição, vidros e ferros reutilizados, além de energias alternativas e limpas. "Estudando as possibilidades de acomodações, decidi fazer poucas unidades, preservando a tranquilidade do local, que não possui sinal de telefonia e permite fazer as pessoas se desligarem da vida corrida e experimentarem a paz. Também optei por fazer todas as unidades diferentes uma das outras, possibilitando que os visitantes vivenciem diversas experiências no Glamping Pedra Azul", diz.  

Acampamento de luxo em Pedra Azul

A ideia deste tipo de hospedagem é oferecer ao viajante contato com a natureza em um ambiente rústico, mas sem abrir mão do conforto e da infraestrutura dos hotéis. "O glamping une toda a experiência de vivenciar um acampamento, sem os perrengues típicos deste tipo de acomodação, permitindo vivenciar todo contato com a natureza, associado ao glamour e luxo de um resort", diz Vinicius.
Para entender ainda mais esse universo, ele fez algumas viagens, inclusive para Nova Iorque, onde visitou glampings que só conhecia pela internet. Além das barracas de luxo, o local também contará com áreas comuns para todos os hóspedes. "Resolvi permitir que outras pessoas pudessem vivenciar o ambiente, até então de acesso restrito, com o encanto de estar em Pedra Azul, com uma proposta bastante diferente e única", diz Villar.

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