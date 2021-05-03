FOTOS: galeria especial marca início da celebração do Dia das Mães

Marianne, João, Maria Elisa, Rafael e Mariah Assbu Crédito: Cloude Coimbra

Está aberta a temporada de poses, abraços e beijos na coluna RR em homenagem ao Dia das Mães 2021, que será celebrado neste domingo (09). Para abrir a semana, selecionamos uma galeria de mães estilosas e fortes, mesmo durante esse período sensível de isolamento social, que posaram para fotos, ao lados dos seus filhos, a convite da empresária de moda Dora Daher.

"Nosso propósito com esta iniciativa é levar a todos os nossos clientes, parceiros e amigos uma mensagem de amor, acolhimento e superação, evidenciando atributos maternos como carinho, garra e otimismo", diz Dora.

Dia das Mães 2021

#SMARTCONCERTOS

O instagram oficial da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo lançou a série #SmartConcertos, numa proposta de vídeos curtos com um repertório eclético para o público matar a saudade dos concertos. Toda terça e quinta-feira o público pode conferir os instrumentistas da Oses se apresentando direto de suas casas.

Na próxima semana, o repertório vai ser "Borbulhas de Amor", de Fagner, tocada pelo violista Ilberto Kiepper com a participação de seu filho, Wilker Kiepper, no violão, e carinhoso, de Pixinguinha, executada pelo casal Franciany Mairink, na clarineta, e Weslei‬ Leônidas, na trompa.

SEMANA DAS MÃES

Gleice Bonadiman e seu filho José Ginaid Neto Crédito: Thuanny Louzada

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SEBP/ES) está realizando o cadastro das bibliotecas comunitárias do Estado, mediadores de leitura e trabalhos voluntários na área de literatura. O objetivo é obter dados que favoreçam a elaboração de políticas públicas, a promoção de incentivos para o setor e aproximar a rede comunitária das bibliotecas públicas. O cadastro pode ser feito no link: https://bit.ly/3eJuAtY

As bibliotecas comunitárias são aquelas criadas e geridas pela própria comunidade, nas quais os moradores se mobilizam para obter o espaço e o acervo. Existem, em alguns casos, com apoio de instituições privadas ou organizações não governamentais.

BELEZA CAPIXABA

Bia Bruzzi: pose para as lentes de Cacá na Pedra da Cebola em Vitória Crédito: Cacá Lima

LIVE COM BERNADETTE LYRA

A escritora Bernadette Lyra é a convidada da live que alunos da 2º série do ensino médio da Escola Monteiro realizam na próxima quarta-feira, dia 5, aberta a colegas de outras séries. Proposta pela professora de Literatura Jamille Ghil, a live vai discutir a obra Capitoa, lida pela turma como parte dos estudos do Quinhentismo e da ocupação do Espírito Santo. Além de aprender sobre Literatura, os alunos também ficaram encarregados de montar o roteiro da live e a entrevista que será feita com a escritora. Ponto para a professora, para a escola e, claro, para Bernadette.

CAPIXABA NA HOLANDA