FOTOS: Hoje é dia de "sextou" em homenagem ao Dia das Mães

Bruna Medeiros e os filhos Leonardo e Fernando Crédito: Camilla Baptistin

O final de semana é todinho das mães. Para dar um start às celebrações do Dia das Mães, a coluna RR publica uma galeria em especial em homenagem a elas. É o "Sextou" recheado de abraços e beijos de mães e filhos. Confira a galeria abaixo.

Sextou em homenagem ao Dia das Mães

AJUDA PARA PRODUTORES CULTURAIS

Coletivo para ajudar os profissionais capixabas do segmento de eventos culturais, o Projeto SOS Graxa ES é mais uma entidade beneficiada com as doações que a Buaiz Alimentos tem feito durante a pandemia. Desta vez, Eduarda Buaiz se uniu a um grupo de 100 mulheres que estão engajadas em ações para contribuir com esses empreendedores. Foram doados mil produtos, entre mistura para bolo Regina e Café Numero Um, que irão compor cestas de alimentos.

À ESPERA DE VALENTIM

Stephany Pim vive seu primeiro Dia das Mães de forma especial, com campanha para Ane Zorzanelli e Chris Trajano. Crédito: Wanderson Lopes

DIA DO ARTISTA PLÁSTICO

Neste 08 de maio, que marca o dia do Dia do Artista Plástico no Brasil, o artista capixaba e professor da Unidade de Design da FAESA Centro Universitário, Rosindo Torres, comemora a data de estreia de mais uma exposição. No dia 28, às 11h, na renomada galeria virtual de São Paulo, EIXOARTE, serão exibidos seus mais recentes trabalhos na exposição Rosindo Torres, que poderá ser acessada em http://www.eixoarte.com.br/. E como artista não para, ainda este mês, Torres irá participar do projeto “Arte Alimento – cuidar é uma arte”, que realiza a venda de trabalhos de artistas capixabas com o intuito de apoiar ações filantrópicos no Estado.

PAPAIS CORUJAS

Gabriel e Stephanie Bastos e a filha Anitta Crédito: Mônica Zorzanelli

CHEQUE ESPECIAL

Nesta semana o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma resolução do Conselho Monetário Nacional que permitia a cobrança de tarifa pela mera disponibilização de cheque especial, ainda que não utilizado. “Tal recolhimento precisaria ter sido criado por meio de uma lei, sendo que a cobrança teria característica de tributo. Da forma como estava sendo praticado, gerava grande diminuição da liberdade de escolha do cidadão, que se vê forçado a pagar por serviços que não usa", destaca o advogado empresarial Eduardo Sarlo.

Á ESPERA DE HELENA

Mariana Monjardim Cavalcanti Santos Costa e Lorenzzo Reisen Fontana: à espera de Helena Crédito: Mônica Zorzanelli

PRESENTES PREFERIDOS

No Dia das Mães deste ano, os campeões de produtos para presentear são roupas, calçados e acessórios, segundo um levantamento feito pela CNDL e SPC Brasil, em parceria com a Offer Wise Pesquisas. “O levantamento mostra que os segmentos de comércio e serviços devem movimentar cerca de R$ 24,3 bilhões nesta data comemorativa. Felizmente, isso mostra que os consumidores estão mais confiantes do que no ano passado”, afirmou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Junior Corrêa.

HOMENAGEM

Kaedy Azevedo e Armandinho Fontoura: homenagem do vereador na Câmara de Vitória pela trajetória de Kaedy como produtor de grandes eventos na capital Crédito: Géssica Amâncio/CMV

A VOLTA DO VITAL EM DEBATE

Rominho Rubim, Leandro Piquet e Flavio Salles Crédito: Divulgação

O vereador de Vitória Leandro Piquet (Republicanos) recebeu os empresários Rominho Rubim e Flávio Salles para conversar sobre os anseios da categoria de eventos no Espírito Santo e também debater, em um cenário pós-pandemia, o retorno do Vital, micareta que já foi considerada a maior da Região Sudeste.

RR NEWS

Nossa Carolina Neves preparou coleção especial em homenagem ao Dia das Mães, intitulada de Elizabeth, inspirada na Rainha Elizabeth II, um sinônimo de classe, atemporalidade e sofisticação. Estes elementos, ao serem combinadas com o DNA descolado da label, resultam em joias cheias de significados com diversas pedras, cores e shapes

A dermatologista Irene Baldi, em seus 21 anos de clínica na Praia do Canto, presta homenagem a algumas "mãe"’, em suas mídias sociais durante esta semana. Entre elas estão Liseta e Sandra Fonseca, Marusa Sarlo e Tathiana Valdetaro.

A live "Na Rede com Vânia Goulart" com o empresário Riguel Chieppe, do Grupo Águia Branca, no instagram da Selecta (@selectain), foi um sucesso. Riguel contou sobre sua trajetória, desde os primeiros passos na empresa da família, e falou sobre liderança. Algumas dicas: escolher uma boa equipe, mantendo os valores fortes, dedicação e compromisso com resultados (pois fazem o que gostam), e se fazer presente sempre. A pandemia, segundo ele, evitou o contato pessoal, mas o gestor se fez mais presente com o uso da tecnologia, o que será mantido como aprendizado. Os próximos convidados de Vânia Goulart são Raphael Cassaro (Grupo Argalit-Elit), Paulo Corrêa e Rodrigo Santos Neves (Valor Investimentos), nos dias 17 e 25 de maio, respectivamente, sempre às 19 horas.

A primeira loja modelo e showroom de revenda Claris Home no Brasil é capixaba e tem projeto assinado pela arquiteta Sheila Basilio. Sob o comando da empresária Roberta Drummond, a nova Innovare inaugura em breve no Shopping Day by Day trazendo esse conceito inovador da marca que é referência no segmento das esquadrias de PVC.

A arquiteta do Grupo FK de móveis corporativos, Melissa Francani, veio ao Estado para apresentar os produtos refinados e inovadores da empresa e celebrar a entrada das marcas Fórmula 5 e SITTZ, de alto padrão, no mercado capixaba, com venda exclusiva na loja da Bortolini Espírito Santo. O convite de Ilma e Gilcelio Carlos Marino é uma oportunidade para arquitetos capixabas conhecerem as novidades de um mobiliário padrão internacional.

O chef Diego Henrique, responsável pelas criações gastronômicas do Barlavento Beach Bar & Lounge, desenvolveu um novo prato que será servido durante o mês de Maio no restaurante e também pelo delivery. A novidade é um arroz de mariscos com camarão, polvo, lula e mexilhão acompanhado de farofa de presunto de parma, e Aji Criollo, molho tradicional equatoriano com base de coentro e pimenta dedo de moça.