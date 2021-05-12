Egito, Maldivas e México: novos destinos queridinhos dos brasileiros

Egito e Maldivas: novos queridinhos do turista brasileiro Crédito: Divulgação

O Brasil é o segundo país com mais restrições de entrada no exterior (perde apenas para o Reino Unido), mas muitos brasileiros continuam sonhando com viagens internacionais.

Enquanto destinos favoritos como os Estados Unidos, os 27 países da União Europeia e os vizinhos da América do Sul seguem de portas fechadas ou proíbem a entrada de quem tenha passado pelo Brasil nos últimos 14 dias, alguns países, que estão abertos, viraram os novos queridinhos do turista brasileiro. São eles: Egito, México e Ilhas Maldivas. É o que aponta pesquisa do buscador de passagens Kayak.

O aumento do interesse pelo México cresceu 218% em março, enquanto que o preço da passagem para Cancún caiu 26% no mesmo período. O país não faz exigência de exame ou quarentena para a entrada, apenas o preenchimento de um formulário.

O Egito exige teste RT-PCR realizado até 96 horas antes do embarque, mas não exige quarentena. O interesse pelo país aumentou 62% enquanto o preço da passagem ficou 50% mais barato.

Já a busca pelas Maldivas aumentou em 26% entre nós, enquanto que a média do preço da passagem caiu 8%. O destino exige apresentação de teste RT-PCR realizado 96 horas antes da partida e não há a necessidade de fazer quarentena na chegada.

CASAMENTO

Thaise Arpini e Lucas Depizzol: união civil em Vitória Crédito: Cacá Lima

CERVEJARIA NO SHOPPING

Os empresários Kamylo Tresena e Nilson Tommaso preparam a inauguração da Cervejaria Casa 107, para julho, no Shopping Vitoria. A casa servirá mais de 10 chopes de produção própria. O projeto é assinado pelas arquitetas Fernanda Freire e Amanda Moschëm, especialistas em bares e restaurantes, as mesmas autoras da Casa 107 do Aeroporto de Vitória.

ANIVERSÁRIO

Nathan, a aniversariante Lara Poeta, Marcellus e Davi: celebrando 50 em família Crédito: Mônica Zorzanelli

PARCERIA NO PRÊMIO BIGUÁ DE SUSTENTABILIDADE

A BRK Ambiental, concessionária de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, integra, por mais um ano, a rede de parceiros do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Segundo o diretor da concessionária, Bruno Ravaglia, a participação entre os patrocinadores do prêmio é uma grande satisfação para a empresa. “Buscamos mobilizar a sociedade no sentido de planejar, em conjunto, iniciativas transformadoras e que promovam um futuro sustentável, com atenção especial em apoiar e incentivar ações e projetos que visam a proteção, a recuperação, a preservação e o cuidado com o meio ambiente. O Prêmio Biguá de Sustentabilidade reconhece e incentiva atitudes sustentáveis, que também é um propósito da BRK Ambiental”, afirma o diretor.

BODAS DE DIAMANTE

Dapaz e Vicente Romano: celebrando 60 anos de casamento! Crédito: Divulgação

JORNADA CIENTÍFICA VIRTUAL

A Rede Meridional irá promover, nesta quinta-feira (13), a Jornada Científica 2021. O evento, acompanhando as demandas do momento, acontecerá de forma online, para convidados, com o tema “O estado da arte em câncer de ovário: da adjuvância ao metastático”. Quem comanda o bate-papo é o médico oncologista do INCA II e do Grupo de Tumores Ginecológicos do Américas Oncologia, Cícero Martins. O objetivo é criar uma troca de experiências e conhecimentos, onde médicos compartilhem seus estudos de caso e novidades do segmento. Os médicos participantes receberão um voucher do Ifood para receber um jantar no conforto de suas casas.

AS MÃE PIRA

Magali Magalhães e Mônica Pretti Haynes: circulando pela Praia do Canto Crédito: Divulgação

MULHERES EMPREENDEDORAS

As mulheres são as que mais têm sofrido com a desigualdade de gênero no mercado de trabalho por conta da pandemia, conforme apontado pela Organização Mundila do Trabalho. Porém, na contramão, existem algumas ações afirmativas voltadas para o empoderamento da mulher. É o caso do Programa Voluntariado da Classe Contábil do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) que em parceria com o Sebrae-ES criou uma comissão que tem por objetivo principal inserir a mulher em políticas sociais e partidárias e em papéis de destaque no mercado de trabalho, como explica a contadora e empresária Mônica Porto, uma das coordenadoras do programa. “Ele é ideal para microempreendedoras em início de carreira. Orienta a como fazer um planejamento financeiro, calcular impostos e custos para capital de giro, fidelizar clientes. As ações são voltadas para dar mais liberdade para a mulher empreendedora”, explica a especialista.

MÃE E FILHO

Carol Maria e o filho Bento: ensaio em homenagem ao Mês das Mães Crédito: Jackie Campos

RR NEWS

O massoterapeuta Rafael Monteiro é o mais novo integrante da equipe da hairstylist Ana Paula Leite, no Be.Spa Urbano. Ele é especialista em lesões articulares e atua com foco na prevenção e tratamento de lombalgia, nervo ciático, enxaqueca, hérnia de disco, dor de coluna, dor torácixa, torções e luxações e recuperação pós-AVC e já atendeu em Londres e Miami.

Nesta quarta-feira (12), a partir das 18h45, vai acontecer um bate-papo especial entre os alunos de Ciências Contábeis da Faesa Centro Universitário, a professora da instituição, Valquíria Aparecida dos Santos, e a coordenadora de contabilidade da Wine, Rosemere Kill Queiroz. A profissional irá trazer para os alunos uma visão da teoria versus prática, do Grupo Ativo Não Circulante, compartilhando sua experiência na Wine.

Com 25 anos de atuação no ramo empresarial, Cintia Dutra comemora o sucesso da sua Share, multimarcas de luxo inaugurada em abril deste ano, na Praia da Costa. Superando desafios e com sistema híbrido de compra e locação de moda festa e casual chic, a loja apostou nas vendas de marcas badaladas como Tufi Duek, Skazi e Vitor Zerbinato, que vestem famosas como a über influencer Silvia Braz e a vencedora do BBB 21, Juliette Freire. Aqui no Estado, os looks da Share já conquistaram capixabas como Bella e Bia Scopel, Raigna Vasconcelos e Andressa Hirle.

A empresária Julia Loyola inaugurou essa semana sua "flagship Indoor" da sua marca feminina Atitú para poder atender as capixabas com hora marcada e com um atendimento ainda mais personalizado. Com projeto da arquiteta Brunella Botelho, o espaço, localizado em um edifício na movimentada Avenida Desembargador Santos Neves, na Praia do Canto, traz ares de aconchego de casa, como se fosse um grande closet e ao mesmo tempo um lugar para se distrair, tomar um café ou um espumante.