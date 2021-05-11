Empresa de dermocosméticos do ES inaugura novo centro de distribuição

A fundadora da Adcos, Dra. Ada Mota, comandou a inauguração do Centro de Distribuição OPL Cariacica e um novo galpão de armazenagem de insumos Crédito: Rodrigo Dutra

A Adcos Dermocosméticos acaba de inaugurar dois novos espaços, o Centro de Distribuição OPL Cariacica e um novo galpão de armazenagem de insumos, nesta segunda-feira. As locações são mais um benefício para o consumidor da marca pois visam dar mais eficiência, agilidade e assertividade para a cadeia de consumo da marca, que começa com a coleta e transporte de matéria-prima para a fabricação dos produtos, até sua entrega para o consumidor final.

O novo galpão de armazenagem, anexo à fábrica da Adcos, conta com 1.000 novas posições de pallets para a estocagem de insumos necessários para a produção dos itens que compõem o rico portfólio da marca. Com isso, espera-se otimizar a sinergia da equipe operacional dentro do complexo fabril e reduzir significativamente os prazos de atendimento à produção.

Enquanto isso, no complexo de Cariacica, o novo Centro de Distribuição inaugurado, que conta com 1.000m², disponibiliza cerca de 1.400 novas posições de pallets de armazenagem. A estrutura tem capacidade de distribuir por volta de 5 milhões de unidades em produtos para todo o Brasil e também visa reduzir os prazos de entregas para clientes cada vez mais exigentes quanto à velocidade e assertividade deste processo. Foram necessários 30 colaboradores, contratados direta e indiretamente, para a realização, ao longo de seis meses, deste projeto, que busca aumentar a capacidade de separação e expedição dos produtos e uma maior flexibilização e otimização do trabalho.

Com esses dois novos complexos, o time do Logística da Adcos passa a ser 100% responsável por toda a cadeia de transporte da empresa, desde a coleta de insumos para a fábrica, armazenagem e distribuição dos produtos finais para todo o Brasil, contribuindo também para economia de recursos financeiros. Trata-se de um passo importante para a marca que ganha cada vez mais relevância dentro do mercado Brasileiro de Dermocosméticos.

O Centro de Distribuição OPL Cariacica e o novo Galpão de Armazenagem de Insumos abriram as portas com duas breves e íntimas cerimônias de corte de fita e entrega de reconhecimentos aos funcionários envolvidos nos projetos, as quais foram realizadas pela fundadora da marca, Dra. Ada Mota, e seguiram todos os protocolos de segurança, recomendados pela OMS e autoridades locais, visando a contenção de contágio pela Covid-19.

FAMÍLIA

Beatriz, Lorena, Fabiana, Bia e Manuela Croce e o bebê Antônio: celebrando o Dia das Mães Crédito: Divulgação

SEGURADORA DE PESSOAS

Nosso Jair Lopes comemora que a Prudential do Brasil, maior seguradora independente do país no mercado de Seguros de Pessoas, é finalista do Prêmio PR Week Awards 2021 - evento internacional considerado o Oscar do mundo de PR que premia anualmente as melhores e mais inovadoras ações das empresas nesse segmento. No Estado, cresce o movimento, entre os homens de negócio, de aproveitar a alta dos seguros em meio a pandemia para empreender no ramo de corretagem.

CASAMENTO

Isadora Noé e Victor Chiabai: celebrando o amor em casa! Crédito: Divulgação

Luciana Almeida e Regina Celi Chiabai: as mães dos noivos Crédito: Divulgação

NOVOS NEGÓCIOS

O superintendente do Shopping Vila Velha, Bruno Ferrador, comemora a abertura do Instituto do Coração, referência em cardiologia no Espírito Santo, que acaba de inaugurar uma unidade no local. Com mais de 40 mil procedimentos em hemodinâmica e cardiologia intervencionista ao longo de dez anos de atuação, o instituto também atende atualmente outras especialidades como a angiologia, endocrinologia, geriatria, nefrologia, nutrição e pneumologia. Além das novidades na área médica, Bruno também acompanha de perto a chegada de marcas queridinhas dos capixabas como Tok&Stok, Adidas e Colcci.

QUERIDAS DE RR

Renata, Tia Penha Nonato, Paula (à espera de Henrique) e Cristina: família em festa para celebrar o Dia as Mães Crédito: Divulgação

MAIO AZUL

Luana Pescuite, oncologista coordenadora da Oncomédica, faz um alerta: no mês dedicado à luta contra o câncer de ovário, conhecido como Maio Azul, estar atento a sintomas e manter acompanhamento regular com o ginecologista são formas de antecipar um diagnóstico que, em geral, só é feito quando a doença avança. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), serão 6.650 novos casos de câncer de ovário para o triênio 2020-2022, correspondendo a um risco estimado de 6,18 casos novos a cada 100 mil mulheres.

QUERIDOS DE RR

Anna, Eulália e André Chieppe: celebrando o mês das mães Crédito: Divulgação

REGISTROS DE CASAMENTO CRESCEM NO ES

No mês de abril deste ano, 1.566 casais oficializaram a união com o casamento civil. Um número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 759 casamentos. Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil. A Diretora de Registro Civil do Sinoreg-ES, Maria Celeste Pereira Pimentel, atribui o aumento à possibilidade de que os noivinhos capixabas façam o casamento civil pela internet. “Para que as cerimônias aconteçam, é preciso um contato prévio simultâneo com os noivos em meio remoto. Depois é preciso comparecer ao cartório para assinatura de um requerimento, acompanhados das testemunhas. Feito isso, são agendados dia e horário para a cerimônia”, pontua.

LIVE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES

Marcelo Lages e as cantoras da live "Divas", apresentada pela Orquestra Camerata Sesi, neste sábado (08) em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Gustavo Louzada

RR NEWS

Fernanda Prates, Andressa Allen e Cris Rocha recebem um grupo De 24 mulheres, nesta quarta-feira, dia 12, para dar início à Confraria Luxo BTZ, em happy oour na varanda do Balthazar. Marcela Raizer, Carol Lobato, Mayka Schineider, Doriene Morais e Rosana Moro já confirmaram presença.

Rebeca Duarte acaba de lançar sua nova coleção para o Dia dos Namorados, com opções de jogos americanos, guardanapos e almofadas com estampas de corações, beijos e anjos.

Brunela Faccini, nutricionista materno-infantil, e Maria de Fátima Schetino, médica ginecologista e obstetra, acabam de inaugurar o Instituto Mãe e Filho, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Divulgação