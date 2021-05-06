Capixaba faz sucesso como influenciador do mercado imobiliário no país

Guilherme Machado, influenciador na área de mercado imobiliário Crédito: Divulgação

Fundador da única escola de educação continuada do mercado imobiliário no Brasil, o Instituto QR, o capixaba Guilherme Machado é reconhecido como a maior autoridade e influenciador da nova geração de corretores e uma das grandes referências do país em vendas. Radicado em São Paulo, ele tem um canal sobre vendas do Youtube e conta com 219 mil seguidores no Instagram.

É o criador da Metodologia QR, único método voltado exclusivamente para o mercado imobiliário e líder do maior movimento do setor na América Latina. Autor do livro best-seller “Você não vai mais conseguir vender assim”, que alcançou o 1º lugar no ranking de mais vendidos pela Veja e Folha de São Paulo, Guilherme já impactou mais de 4 milhões de pessoas com sua metodologia.

LGPD DESCOMPLICADA

O advogado e assessor jurídico do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Leonardo Gonoring, junto à advogada e consultora jurídica empresarial Bianca Montenegro Valentim, conduzirão uma palestra online e gratuita nesta quinta-feira (06) para falar sobre os conceitos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Na ocasião, serão esclarecidas possíveis dúvidas sobre o tema para que as empresas possam se adequar.

ANIVERSÁRIO

Joanna Ferrari e Rimaldo de Sá celebraram o primeiro ano da filha Malu Crédito: Tatiana Pezzin

RISCOS E POTENCIALIDADES DA TECNOLOGIA 5G

O representante do Consulado da República Tcheca no Espírito Santo, Odilon Borges, convida os capixabas para a conferência virtual "How 5G Changes Data Infrastrutucure - Security View the Czch Republic", destinada ao público latino-americano, que o Ministério do Comércio e da Indústria daquele país promoverá no dia 11 de maio, às 17 horas. A conferência vai analisar os riscos e potencias da revolução tecnólogica 5G.

Participarão do evento algumas das mais relevantes personalidades tchecas no tema, como Petr Očko, Filip Chytrý, Václav Borovička e Petr Očko, que vão apresentar a experiência tcheca com a tecnologia 5G (implementação e desenvolvimento), estendendo informações também sobre a base tecnológica que operam.

NOVA COLEÇÃO

Thiago Lacourt, Thanandra Torres e os filhos Anna (na barriga), Levi e José com os pijamas da nova coleção com Isadora Duncan Crédito: Lari Dias

DIA DAS MÃES COM DRIVE THRU SOLIDÁRIO

O Centro Educacional Leonardo da Vinci realiza nesta sexta-feira (07), uma ação que aliará o afeto que o Dia das Mães inspira com a solidariedade que a realidade econômica e social de populações mais vulneráveis exige. Em diferentes horários e seguindo todos os protocolos de saúde, equipes de professores entregarão uma lembrança para as mães dos alunos e recolherão alimentos e fraldas descartáveis daquelas que desejarem participar da campanha. As doações serão destinadas para a Associação Restitui, que fica em Vila Velha e apoia famílias de 39 crianças com necessidades especiais. O Drive Thru Solidário será realizado no estacionamento da escola.

SEMANA DAS MÃES 1

Bella e Bia Scopel posam para a Share, multimarcas de luxo de Cintia Dutra Crédito: Juliana e Fagner Fotografia

NETWORKING

O psicólogo Elizeu Borloti ministra uma palestra nesta sexta-feira (07), às 6h30, para um grupo de empresários do Business Network International (BNI) de Vitória. O professor e pesquisador da Ufes, que atua na área comportamental, acaba de conquistar uma bolsa de pesquisa do CNPQ para estudar as relações no contexto empresarial. O estudo intitulado “A gamificação e o controle de comportamentos sociais em networking”, tem como estudo de caso um dos grupos de empresários do BNI, no Espírito Santo.

SEMANA DAS MÃES 2

Carol Lobato com a filha Letícia Crédito: Cloves Louzada

REFORMA TRIBUTÁRIA

Por conta dos benefícios fiscais, estima-se que o governo federal deixará de arrecadar um valor maior que R$ 351 bilhões, concedidos a empresas e grupos específicos. Para o advogado tributarista Samir Nemer, na prática, os chamados gastos tributários são recursos que deixam de entrar no cofre público, provenientes de exceções que permitem que determinadas empresas e grupos beneficiados paguem menos impostos. “O sistema tributário é complexo, burocrático e pesado. E para resolver os problemas, ao longo dos anos foi sendo criados remendos e incentivos como saída para a falta de competividade de diversos setores econômicos, em especial frente aos concorrentes internacionais” destacou.

SEMANA DAS MÃES 3

Dia das Mães: a empresária de moda Julia Bottecchia com o pequeno João Crédito: Aron Ribas

RR NEWS

O hair stylist Whagner Torezani é o capixaba convidado para participar do programa Creative Collective, da Schwarzkopf, que reúne profissionais da beleza de todo país. O programa tem como objetivo apresentar, aos profissionais desse grupo, tendências, mentorias e novidades do mercado, sempre em primeira mão, através dos embaixadores da Schwarzkopf Professional.

Dorion Soares preparou um catálogo com joias exclusivas para enviar para clientes e amigos. As opções fazem parte da campanha de Dia das Mães do designer de joias. Ele selecionou peças exclusivas como brincos, colares e anéis.

O músico Marcelo Ribeiro inova mais uma vez e oferece Live Mãe, onde ele grava uma música em vídeo destinada a sua homenageada no Dia das Mães.

Em homenagem ao dia das mães, a hairstylist Ana Paula Leite preparou gifts de presentes para todo o mês de maio no seu Be.Spa Urbano. São eles: Spa dos Pés, Tratamento Capilar com escova, manicure, pedicure e design de sobrancelhas e Fast Blond e Terapia Capilar.

Para celebrar o dia da mães, Rubia Tannure, à frente da Botoclinic do Shopping Mestre Álvaro e do Shopping Vila Velha, criou ações especiais de tratamentos de harmonização facial para as mamães durante todo o mês, além de presenteá-las com mimos exclusivos como séruns de vitamina c e gloss labial com ácido hialurônico.

SEMANA DAS MÃES 4