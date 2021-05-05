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Renata Rasseli

CasaCor ES vai celebrar sua 25ª edição com mostra em Vila Velha

A 25ª edição da CasaCor Espírito Santo, que seria realizada em 2020, vai acontecer de 15 de setembro a 7 de novembro de 2021, na antiga residência de Helmut Meyerfreund, onde aconteceu a primeira edição da mostra, em 1996

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 mai 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rita Rocio Tristão e Roberto Puppim
Rita Rocio Tristão e Roberto Puppim: em visita na antiga residência de Helmut Meyerfreund  Crédito: Mônica Zorzanelli
25ª edição da CasaCor Espírito Santo, que seria realizada em 2020, vai acontecer de 15 de setembro a 7 de novembro de 2021, na antiga residência de Helmut Meyerfreund,  fundador da Chocolates Garoto, onde foi realizada a primeira edição, em 1996.  A mostra contará com a participação de um arquiteto de fora do ES: o baiano David Bastos, uma referência nacional. Ele vai assinar um apartamento decorado no espaço, que terá a participação de uma incorporadora local. 
Rita Tristão e David Bastos
Rita Tristão e David Bastos Crédito: Divulgação
Outras presenças já estão confirmadas: o arquiteto Sérgio Paulo Rabello vai assinar o Home Office Arcelor Mittal e o designer de interiores Sérgio Palmeira será o autor do Living da CasaCor 2021. 
Segundo a diretora da CasaCor ES, Rita Tristão, a casa contará ainda com vários espaços ao ar livre. Para manter a segurança dos visitantes, devido a pandemia do coronavírus, os ingressos serão vendidos pela internet com horário marcado. "Vamos usar a Casacor Rio, realizada em março deste ano, como referência. Teremos limite de visitantes por hora e todos os protocolos sanitários serão respeitados", diz Rita. 

SEMANA DAS MÃES

Marcia Gabriela Mule e Elisa Bortolini
Marcia Gabriela Mule e Elisa Bortolini: em ensaio mãe e filha para a campanha de Claudia Scarton Crédito: Syd Lucas

PALMAS PARA A BIG BEATLES

O Facebook do Cavern Club, em Liverpool, se derreteu em elogios ao disco que Edu Henning e um grupo de amigos, cantores e músicos, gravaram no ano passado com músicas dos Beatles. Veja o que dizem: “Ótimas notícias dos nossos amigos do Club Big Beatles Oficial, adoramos o disco e os convidados fantásticos que nele se reuniram. Mal podemos esperar para ter todos de volta em Liverpool para ouvir música juntos - ao vivo! Mal podemos esperar para ter todos de volta em Liverpool para ouvir música juntos - ao vivo!
O Facebook do Cavern Club, em Liverpool, se derreteu em elogios ao disco do Clube Big Beatles
O Facebook do Cavern Club, em Liverpool, se derreteu em elogios ao disco Crédito: Divulgação
O 4° disco da banda, “Clube Big Beatles & Seus Sócios”, conta com as participações de Edgard Scandurra (Irá!), Bruno Gouveia (Biquíni Cavadão), Dado Villa-Lobos (Legião Urbana), Ivan Lins, Evandro Mesquita (Blitz) e João Barone (Paralamas) e muitos outros.

SEMANA DAS MÃES 2

Roberta Abatti, Bruno e Carolina
Roberta Abatti, Bruno e Carolina: para o ensaio de Claudia Scarton em homenagem ao Dia das Mães Crédito: Syd Lucas

ALUNOS DO VALE MÚSICA SERRA PARTICIPAM DE CONCERTO VIRTUAL COM OSB

Dando continuidade à parceria que une a Orquestra Sinfônica Brasileira e o Programa Vale Música, um grupo de alunos do Projeto Vale Música Serra participa de um concerto virtual com músicos da OSB, nesta quarta-feira (05), com exibição às 16h, nos canais da Orquestra no Facebook, Instagram e YouTube. Em função da pandemia da Covid-19, as gravações foram feitas de maneira remota – cada um em sua casa.
No vídeo, os músicos/professores da OSB e os alunos do Projeto Vale Música Serra se juntam na execução do que é considerado o maior sucesso do compositor Ernesto Nazareth, o tango brasileiro “Odeon”. A obra, em homenagem ao cinema homônimo localizado no Centro do Rio de Janeiro, foi publicada em 1909, no mesmo ano em que o compositor e pianista carioca começou a tocar regularmente na sala de espera do cinema.

SEMANA DAS MÃES 3

Alice Sarcinelli, Miguel e Luiza
Alice Sarcinelli, Miguel e Luiza: fazendo campanha para o Dia das Mães de Claudia Scarton Crédito: Syd Lucas

CIÊNCIA E FELICIDADE

Nesta quarta-feira (05), às 19h, o MDB Mulher e a Fundação Ulisses Guimarães (FUG) do Espírito Santo realizam a palestra "Ciência e Felicidade", em  comemoração ao Dia das Mães, com a especialista no tema Flávia da Veiga.  O encontro virtual contará com a participação da presidente nacional do MDB Mulher, Fátima Pelaes, e da presidente estadual do MDB ES, a senadora Rose de Freitas. A mediação ficará a cargo da ex-deputada e presidente do MDB Mulher Capixaba, Luzia Toledo.

ANIVERSÁRIO

Aniversário de 2 anos de Daniel, filho de Lygia Bellotti e Rodrigo Piltz
Lygia Bellotti e Rodrigo Piltz celebraram o aniversário de 2 anos de Daniel Crédito: Camilla Baptistin

RR NEWS

A psicóloga e coach Daniela Moraes e a empresária Luciana Guerra estão à frente Spa Orquidea Café, em Guarapari. O funcionamento será para grupos selecionados. A primeira turma, de 16 pessoas, viverá a experiência entre os dias 23 e 29 deste mês.
Ivana Izoton
Ivana Izoton Crédito: Mônica Zorzanelli
Ivana Izoton  (foto acima) convida para a exposição “Qual o verso que preenche o seu coração?”,  que foi produzida a partir da interação digital dos seguidores da marca no Instagram, em homenagem ao Dia das Mães. O público foi convidado a registrar em comentários seus sentimentos sobre o amor de mãe, construindo a exposição com Ivana, que produziu as obras datilografando-as em tecido.
Ana Luiza Azevedo convida para a Live Shop das Óticas Paris, nesta quarta-feira (05), às 19h, no perfil @oticasparis no Instagram, Durante a live, serão lançados óculos Gucci, Victoria Secrets e Dior com descontos especiais para este evento. 
Andrea de Pinho e Bruna Medeiros fizeram uma parceria para presentear as mamães no seu dia com um combo de acessório e flores. 
O advogado Raphael Câmara, também professor do Programa de Pós-Graduação em História da Ufes, recebeu um Voto de Louvor na Câmara Municipal de Vitória (CMV), por indicação do ex-vereador Mazinho dos Anjos, pela elaboração da obra "A Verdade dos Processos - Escravagismo e cotidiano na Comarca de Vitória segundo autos criminais do século XIX". " A propositura do Voto de Louvor se justifica pela dedicação do meu amigo Raphael Câmara à advocacia. Zeloso professor e operador do Direito que é, certamente tem muito a ensinar”, comentou o vereador e atual presidente da CMV, Davi Esmael.
O coiffeur Wildson Pina tem novo endereço. Está residindo na Cidade Alta, em Vitória, onde atende de forma exclusiva clientes dos seus 40 anos de carreira. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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