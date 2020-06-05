CasaCor ES será na antiga residência de Helmut Meyerfreund, em Vila Velha

Definido em dezembro de 2019, mas em total sintonia com o momento atual, o tema do evento será "A Casa Original" e expressa um desejo de retorno e valorização das nossas raízes. “Equilibrando o passado e o futuro, o tema propõe uma viagem interior de cada arquiteto, designer, paisagista que fizer parte da mostra. Em meio à esta proposta estão a tecnologia, a sustentabilidade, o bem viver. Tudo, claro, ajustado ao "novo normal"”, comenta Rita.