CasaCor ES será na antiga residência de Helmut Meyerfreund, em Vila Velha

A 25ª edição da CasaCor Espírito Santo, que será realizada do dia 19 de outubro ao dia 6 de dezembro, retorna ao palco da sua primeira edição, em 1996: a residência de Helmut Meyerfreund, o ex-dono da Garoto, em Vila Velha. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, com a presença de arquitetos e decoradores que vão "preparar a casa" para a visitação.
Serão 26 ambientes, ajustados ao atual cenário desafiador da pandemia do coronavírus. A casa seguirá todos os protocolos e orientações das organizações de saúde, tanto na sua montagem, quanto nos dias de exibição. "Vamos vender os ingressos com hora marcada para evitar aglomeração e seguiremos todos os protocolos da OMS", adianta Rita Rocio Tristão, diretora da CasaCor ES.
Definido em dezembro de 2019, mas em total sintonia com o momento atual, o tema do evento será "A Casa Original" e expressa um desejo de retorno e valorização das nossas raízes. “Equilibrando o passado e o futuro, o tema propõe uma viagem interior de cada arquiteto, designer, paisagista que fizer parte da mostra. Em meio à esta proposta estão a tecnologia, a sustentabilidade, o bem viver. Tudo, claro, ajustado ao "novo normal"”, comenta Rita.
"Devido à pandemia do coronavírus, a casa seguirá todos os protocolos e orientações das organizações de saúde, tanto na sua montagem, quanto nos dias de exibição"