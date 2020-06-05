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Renata Rasseli

CasaCor ES será na antiga residência de Helmut Meyerfreund, em Vila Velha

A mostra de decoração chega à 25ª edição e será realizada no mesmo endereço da primeira edição, em 1996

Públicado em 

05 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rita Rocio Tristão e Roberto Puppim
Rita Rocio Tristão e Roberto Puppim Crédito: Mônica Zorzanelli
25ª edição da CasaCor Espírito Santo, que será realizada do dia 19 de outubro ao dia 6 de dezembro, retorna ao palco da sua primeira edição, em 1996: a residência de Helmut Meyerfreund, o ex-dono da Garoto, em Vila Velha. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, com a presença de arquitetos e decoradores que vão "preparar a casa" para a visitação. 
Igor Gonçalves, Sérgio Paulo Rabello, Márcia Abreu, Renata Tristão, Letícia Finamore e Roberta Toledo
Igor Gonçalves, Sérgio Paulo Rabello, Márcia Abreu, Renata Tristão, Letícia Finamore e Roberta Toledo: time de arquitetos e decoradores da CasaCor ES 2020 Crédito: Mônica Zorzanelli
Serão 26 ambientes, ajustados ao atual cenário desafiador da pandemia do coronavírus. A casa seguirá todos os protocolos e orientações das organizações de saúde, tanto na sua montagem, quanto nos dias de exibição. "Vamos vender os ingressos com hora marcada para evitar aglomeração e seguiremos todos os protocolos da OMS", adianta Rita Rocio Tristão, diretora da CasaCor ES. 
Roberto Puppim, Rita Rocio Tristão, Renata Tristão, Igor Gonçalves, Márcia Abreu e Sérgio Paulo Rabelo
Roberto Puppim, Rita Rocio Tristão, Renata Tristão, Igor Gonçalves, Márcia Abreu e Sérgio Paulo Rabelo Crédito: Mônica Zorzanelli
Definido em dezembro de 2019, mas em total sintonia com o momento atual, o tema do evento será "A Casa Original" e expressa um desejo de retorno e valorização das nossas raízes. “Equilibrando o passado e o futuro, o tema propõe uma viagem interior de cada arquiteto, designer, paisagista que fizer parte da mostra. Em meio à esta proposta estão a tecnologia, a sustentabilidade, o bem viver. Tudo, claro, ajustado ao "novo normal"”, comenta Rita.
"Devido à pandemia do coronavírus, a casa seguirá todos os protocolos e orientações das organizações de saúde, tanto na sua montagem, quanto nos dias de exibição"
Rita Rocio Tristão - Diretora da CasaCor ES
Igor Gonçalves e Renata Tristão
Igor Gonçalves e Renata Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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