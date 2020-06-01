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Renata Rasseli

CasaCor ES 2020 seguirá protocolos para visitação devido à pandemia

A 25ª edição da mostra de decoração do Estado será realizada 19 de outubro ao dia 6 de dezembro, em Vila Velha

Públicado em 

01 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ambiente da Casacor ES 2019
Ambiente da Casacor ES 2019 Crédito: Divulgação
A arquiteta e empresária Rita Rocio Tristão e toda a sua equipe estão trabalhando em home office na preparação da 25ª edição da CasaCor Espírito Santo que, neste ano, será realizada do dia 19 de outubro ao dia 6 de dezembro.
O local ainda não foi divulgado, mas Rita adianta que será em uma casa, no município de Vila Velha, cidade que abrigou a primeira edição da mostra.
Serão 26 ambientes, ajustados ao atual cenário desafiador da pandemia do coronavírus. A casa seguirá todos os protocolos e orientações das organizações de saúde, tanto na sua montagem, quanto nos dias de exibição. "Vamos vender os ingressos com hora marcada para evitar aglomeração e seguiremos todos os protocolos da OMS", adianta Rita. 
Definido em dezembro de 2019, mas em total sintonia com o momento atual, o tema do evento será "A Casa Original" e expressa um desejo de retorno e valorização das nossas raízes. “Equilibrando o passado e o futuro, o tema propõe uma viagem interior de cada arquiteto, designer, paisagista que fizer parte da mostra. Em meio à esta proposta estão a tecnologia, a sustentabilidade, o bem viver. Tudo, claro, ajustado ao "novo normal"”, comenta Rita Tristão.

FÁBIO PINEL CONVIDA

Fábio Pinel, cantor e compositor
Fábio Pinel, cantor e compositor Crédito: Ítalo Spagnol
O cantor e compositor Fábio Pinel recebe convidados de diversos estilos musicais na série de lives Fábio Pinel Convida, no mês de junho, com transmissão pelo Instagram @fabio.pinel, sempre às 20h. A estreia será na próxima quinta com a cantora e preparadora vocal Alza Alves. A programação segue com Cecitônio Coelho (06/06), Júlia Almeida (11/06), Carlos Papel (13/06), o maestro da Orquestra Pop & Jazz do IFES, Célio Paula (18/06), e Nano Vianna (20/06).
Fábio Pinel tem 25 anos e está lançando seu primeiro CD de sambas, “O Dom de Cantar”, disponível nas plataformas digitais e no canal do cantor no YouTube.

PARCERIA DE SUCESSO

Mirela Souto comemora o sucesso de uma parceria que deu certo. “A colaboração entre a Marca Ambiental e o V1 para adoção de lixocar em toda frota do aplicativo de transporte, possibilita a destinação correta dos resíduos descartados durante as viagens nos veículos V1. Vivemos um período em que os cuidados devem ser redobrados, principalmente, em relação a como destinamos nossos resíduos atualmente. É preciso reforçar a necessidade de cuidarmos não só do presente, mas como também do futuro”, pontua a gestora de comunicação da Marca.

LIBERDADE EM DEBATE

A convite do Ciclo Cindes Jovem, grupo de formação de liderança, o diretor presidente do Grupo Biancogres, Darks Casotti será o curador do quarto módulo, que tem como tema a liberdade. O encontro será exclusivo, online e nesta segunda-feira, dia 1º.

LIVE SOBRE ECODESIGN

A ecodesigner Aguida Zanol participa nesta segunda, dia 1º, diretamente dos Estados Unidos, da Semana do Meio Ambiente organizada pelo Instituto Movive. A artista, que se especializou na confluência entre o meio ambiente e a moda e se destacou pela ousadia de um trabalho feito com materiais extraídos do lixo, faz uma live no Instagram @movive_quemamacuida a partir das 18h.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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