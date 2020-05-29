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Renata Rasseli

Capixaba casa-se em NYC e família acompanha a cerimônia via web

Marcela Loureiro, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderley,  disse sim a David Morgan, mas devido à pandemia, os pais da noiva participaram do casamento em transmissão via Zoom

Públicado em 

29 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Brian F. Morgan e Nancy Y. Morgan, os noivos Marcela Loureiro e David Morgan, e os pais da noiva José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderley: casamento em NYC com a participação da família capixaba via web Crédito: J. Ferrarra
A tradicional foto em família dos noivos com os seus pais foi adiada, mas a capixaba Marcela Loureiro e o norte-americano David Morgan, garantiram um registro histórico. O casal oficializou o casamento civil no último dia 21 de maio, em West Point, no estado de Nova York, EUA, e devido à pandemia do coronavírus, os pais da noiva, o empresário José Luis Galvêas e Simone Marie Wanderley Loureiro, não puderam estar lá, mas apareceram bem no retrato do computador de Marcela, por onde a família interagiu durante o casamento. 
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay Crédito: J. Ferrarra
A cerimônia contou apenas com o casal, um oficial, os pais de Dave e o fotógrafo J. Ferraro. Os demais familiares e amigos acompanharam tudo via Zoom. A festa do casamento estava programada para outubro próximo, mas foi remarcada para junho de 2021, no Espírito Santo.

OS NOIVOS

Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York.  Crédito: J. Ferrarra
A noiva se formou em Engenharia Civil na UFF, no Rio de Janeiro, e se formou nesta semana,  em Harvard Business School. A formatura também foi  acompanhada por amigos e familiares via Zoom. O noivo obteve seu diploma de Engenheiro Mecânico na Universidade Villanova e está cursando um MBA na Johnson School of Management de Cornell e se formará na primavera de 2021. No próximo verão,  os noivos vão se mudar para New York City,  onde pretendem seguir suas carreiras em finanças.
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. Crédito: J. Ferrarra
"Marcela tinha um laptop configurado para Zoom com sua família em casa. Eles tinham uma mesinha montada, apontaram para a direita, e era como se todos estivessem lá. Alguns até tinham champanhe pronto! Marcela queria incorporar sua família nas fotos de grupos, então simplesmente segurou o laptop com quem quisesse na foto. "
J. Ferrarro - fotógrafo da cerimônia
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York.  Crédito: J. Ferrarra
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York.  Crédito: J. Ferrarra
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York. A noiva é capixaba, filha de José Luis Galvêas e Simone Simone Marie Wanderlay
Casamento de Marcela Loureiro e David Morgan, em Nova York.  Crédito: J. Ferrarra

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