Capixaba casa-se em NYC e família acompanha a cerimônia via web

A cerimônia contou apenas com o casal, um oficial, os pais de Dave e o fotógrafo J. Ferraro . Os demais familiares e amigos acompanharam tudo via Zoom. A festa do casamento estava programada para outubro próximo, mas foi remarcada para junho de 2021, no Espírito Santo.

A noiva se formou em Engenharia Civil na UFF, no Rio de Janeiro, e se formou nesta semana, em Harvard Business School. A formatura também foi acompanhada por amigos e familiares via Zoom. O noivo obteve seu diploma de Engenheiro Mecânico na Universidade Villanova e está cursando um MBA na Johnson School of Management de Cornell e se formará na primavera de 2021. No próximo verão, os noivos vão se mudar para New York City, onde pretendem seguir suas carreiras em finanças.