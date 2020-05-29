Capixaba casa-se em NYC e família acompanha a cerimônia via web

A tradicional foto em família dos noivos com os seus pais foi adiada, mas a capixaba Marcela Loureiro e o norte-americano David Morgan, garantiram um registro histórico. O casal oficializou o casamento civil no último dia 21 de maio, em West Point, no estado de Nova York, EUA, e devido à pandemia do coronavírus, os pais da noiva, o empresário José Luis Galvêas e Simone Marie Wanderley Loureiro, não puderam estar lá, mas apareceram bem no retrato do computador de Marcela, por onde a família interagiu durante o casamento.
A cerimônia contou apenas com o casal, um oficial, os pais de Dave e o fotógrafo J. Ferraro. Os demais familiares e amigos acompanharam tudo via Zoom. A festa do casamento estava programada para outubro próximo, mas foi remarcada para junho de 2021, no Espírito Santo.
OS NOIVOS
A noiva se formou em Engenharia Civil na UFF, no Rio de Janeiro, e se formou nesta semana, em Harvard Business School. A formatura também foi acompanhada por amigos e familiares via Zoom. O noivo obteve seu diploma de Engenheiro Mecânico na Universidade Villanova e está cursando um MBA na Johnson School of Management de Cornell e se formará na primavera de 2021. No próximo verão, os noivos vão se mudar para New York City, onde pretendem seguir suas carreiras em finanças.
"Marcela tinha um laptop configurado para Zoom com sua família em casa. Eles tinham uma mesinha montada, apontaram para a direita, e era como se todos estivessem lá. Alguns até tinham champanhe pronto! Marcela queria incorporar sua família nas fotos de grupos, então simplesmente segurou o laptop com quem quisesse na foto. "