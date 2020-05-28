Cantora Iza usa brincos de designer do ES em seu novo clipe

O brinco que traz um design irreverente em coração e olho grego, e mistura de pedras preciosas coloridas para a composição de um look todo sustentável pintado à mão com materiais naturais.

O single é uma parceria da Fundação Humanity Lab com a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo a divulgação de uma campanha social global em prol dos refugiados e da diversidade no mundo.