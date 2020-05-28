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Renata Rasseli

Cantora Iza usa brincos de designer do ES em seu novo clipe

A artista apareceu com brincos da capixaba Carolina Neves em seu mais novo clipe "Let me be the one"

Públicado em 

28 mai 2020 às 17:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cantora IZA usa brincos de Carolina Neves em clipe que tem caráter social mundial
Cantora Iza usa brincos de Carolina Neves em clipe  Crédito: Divulgação
cantora Iza elegeu joias da designer capixaba Carolina Neves para brilhar no seu mais novo clipe "Let me be the one" (feat Maejor). A artista aparece usando as argolas da coleção Cirque.
O brinco que traz um design irreverente em coração e olho grego, e mistura de pedras preciosas coloridas para a composição de um look todo sustentável pintado à mão com materiais naturais.
O single é uma parceria da Fundação Humanity Lab com a Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo a divulgação de uma campanha social global em prol dos refugiados e da diversidade no mundo.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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