Ivete Sangalo aparece de surpresa em live de designer do ES

O designer de interiores do ES Carmo della Mota convidou a arquiteta da cantora Ivete Sangalo, Babbie Becattini , para uma live e a cantora apareceu de surpresa e compartilhou todos os detalhes da cozinha de sua mansão, na Praia do Forte, Bahia. A casa foi palco da live da cantora, no último domingo (10), em homenagem ao Dia das Mães.
Cerca de 8 mil pessoas assistiram o bate-papo ao vivo. "A live gerou uma grande repercussão para Babbie tanto em Salvador como no Espirito Santo", conta Carmo. Segundo o designer capixaba, a irmã da cantora, Cynthia Sangalo, ligou para Babbie no momento da live e disse que Ivete entraria para conversar com os dois. "Quase morremos", disse Carmo.