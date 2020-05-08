Ivete, Roberto Carlos e Marília Mendonça estão na agenda de lives

SEXTA-FEIRA (8 DE MAIO)
- SHOW
- Lucas e Thiago
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Mastruz com Leite
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Luísa Sonza
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Fábio Jr.
- Às 21h30, no seu canal do YouTube e pelo Portal e redes sociais do R7.
- Roberta Miranda
- Às 19h, no seu canal do YouTube.
- Cultura em Casa
- Com Vanessa Jackson , no site oficial do festival Promovido pelo governo de São Paulo.
- Live do Bem
- Às 21h, com Robbie Rivera (USA), Audax (BR) e Soldera (BR). No perfil de Instagram @suttonsaopaulo
- Meduza
- ComLivestream World Tour nos dias 8 e 9 de maio, às 18h, através do Facebook do Ame Club.
- Nano Vianna
- Às19h, tocando no Instagram @davematthewsbandbr
- Latino
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- Naiara Azevedo
- Às 20h, no canal da cantora no YouTube. Com apresentação de Rafa Kalimann
- Toquinho
- Às 20h, no canal do Youtube da Blue Note SP.
- Fernado Ébano
- Às 20h, no seu canal no YouTube.
- Luana Prado
- Às 22h45, no seu canal no YouTube.
- ESPECIAL
- Live Karaoque Liverpub
- A casa noturna de Vitória sorteou em suas redes sociais 10 pessoas para cantarem na sua live que ocorrerá às 21h, no seu Instagram. A apresentação será conduzida pelo DJ John e convida todos a se divertirem.
SÁBADO (9 DE MAIO)
- SHOW
- Marília Mendonça
- Às 20h30, no seu canal do YouTube.
- Lucas Lucco
- Às 22h, no seu canal do YouTube e às 22h15 na Record TV.
- Banda Eva
- Às 20h, no canal do YouTube do Multshow.
- Dennis DJ
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Cultura em Casa
- Com João Donato , no site oficial do festival Promovido pelo governo de São Paulo.
- Meduza
- ComLivestream World Tour nos dias 8 e 9 de maio, às 18h, através do Facebook do Ame Club.
- Fernando e Sorocaba
- Às 17h, no canal da dupla no YouTube.
- Dinho Ouro Preto
- às 18h, no canal do cantor no YouTube.
- Live do Samba
- Às 18h, no canal da escola Beija-flor. Contará com a participação do neguinho da Beija-flor, Gilsinho, Wantuir, Tinga, Zé Paulo e outros.
- Daniel Boaventura
- Às 19h, no seu canal no YouTube.
- BALADA
- Toro Live
- Festa live no Facebook da Toro Club, às 17h. Com DJs Gamatech e Drunk & Play.
DOMINGO (10 DE MAIO)
- SHOW
- Zeca Pagodinho
- Às 13h, no seu canal do YouTube.
- Michel Teló
- Às 13h, no seu canal do YouTube.
- Edson & Hudson
- Às 14h, no seu canal do YouTube.
- Daniel
- Às 15h45, no seu canal do YouTube.
- Zezé Di Camargo e Luciano
- Às 16h, no seu canal do YouTube.
- Vitor Kley
- Às 16h, no seu canal do YouTube.
- Zé Felipe e Leonardo
- Às 17h, no seu canal do YouTube.
- Ivete Sangalo
- Às 18h, no seu canal no YouTube.
- João Neto e Frederico
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Anitta
- Às 18h, no seu canal do YouTube.
- Roberto Carlos
- Às 15h, no seu canal do YouTube, Globo, Globoplay, Instagram e Multishow
- Simone
- Às 18h, em seu Instagram oficial.
- Grupo Bom Gosto
- Às 16h, no seu canal no YouTube
- Leonardo e Zé Felipe
- Às 17h, no canal de Zé Felipe no YouTube
- Jorge Vercillo
- Às 17h, no seu canal no YouTube
- Dorgival Dantas
- Às 16h, no seu canal do YouTube.
- INFANTIL
- Live Diversão em Cena
- Com a peça Rapunzel, assinada pela Cyntilante Produções. Às 16h, no Instagram (@diversaoemcena) e no Facebook de mesmo nome.