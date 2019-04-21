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De repouso

Cantora Iza pega virose e cancela série de shows

Ainda não há prazo para que ela retome os shows tampouco a sua rotina

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 17:58

Publicado em 

21 abr 2019 às 17:58
Crédito: Gabryel Sampaio
A cantora Iza, 28, teve de cancelar alguns shows que faria, na sexta (19), na cidade de Brasília, e no sábado (20), no Rio de Janeiro. O motivo: ela está com uma forte virose que a impede de sair de casa.
Em comunicado em suas redes sociais, a artista explica que, por ordem médica, teve de cancelar as apresentações. "Devido ao cancelamento do show de ontem em Brasília, a cantora Iza continuará seguindo prescrições médicas e também não poderá realizar o show que aconteceria hoje (20/4) no Rio de Janeiro, na Festa Pipper", dizia o comunicado.
Ainda não há prazo para que ela retome os shows tampouco a sua rotina. Na última quinta-feira (18), Iza lançou a música "Brisa", que flerta entre o pop e o reggae. "Eu não quis esperar muito para mostrar a novidade para a galera. 'Brisa' era praticamente uma urgência, uma onda que eu queria fazer", disse. "Foi muito legal traduzir isso para a minha parada. É uma coisa leve, uma vibe que eu gosto e que talvez as pessoas ainda não tivessem me visto fazer."

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