Cantora Iza pega virose e cancela série de shows

A cantora Iza, 28, teve de cancelar alguns shows que faria, na sexta (19), na cidade de Brasília, e no sábado (20), no Rio de Janeiro. O motivo: ela está com uma forte virose que a impede de sair de casa.

Em comunicado em suas redes sociais, a artista explica que, por ordem médica, teve de cancelar as apresentações. "Devido ao cancelamento do show de ontem em Brasília, a cantora Iza continuará seguindo prescrições médicas e também não poderá realizar o show que aconteceria hoje (20/4) no Rio de Janeiro, na Festa Pipper", dizia o comunicado.

Ainda não há prazo para que ela retome os shows tampouco a sua rotina. Na última quinta-feira (18), Iza lançou a música "Brisa", que flerta entre o pop e o reggae. "Eu não quis esperar muito para mostrar a novidade para a galera. 'Brisa' era praticamente uma urgência, uma onda que eu queria fazer", disse. "Foi muito legal traduzir isso para a minha parada. É uma coisa leve, uma vibe que eu gosto e que talvez as pessoas ainda não tivessem me visto fazer."