Alemão do Forró apresenta live junina na TV Gazeta

O Alemão do Forró será a atração da primeira live junina a ser transmitida em televisão aberta, no próximo sábado, 6 de junho, na TV Gazeta, logo após a novela "Fina Estampa". A apresentação do artista, um dos cantores mais populares do Espírito Santo, terá uma hora de duração e será feita diretamente de sua casa, em Linhares.
A “Live Junina do Alemão. E tome forró em casa” contará com equipe reduzida, para respeitar os cuidados de isolamento social em época de pandemia do novo coronavírus.
A apresentação também promoverá doações, que serão destinadas integralmente para o Asilo dos Idosos de Vitória. O público será convidado a contribuir por meio de QR Code que irá aparecer na tela durante a live. O valor arrecadado será encaminhado diretamente para a instituição.