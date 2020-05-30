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Renata Rasseli

Alemão do Forró apresenta live junina na TV Gazeta

A apresentação do artista será no próximo sábado, 6 de junho, e será transmitida de sua casa, em Linhares

Públicado em 

30 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

O cantor Alemão do Forró, conhecido como rei do forró capixaba
O cantor Alemão do Forró, conhecido como rei do forró capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @alemaodoforrooficial
O Alemão do Forró será a atração da primeira live junina a ser transmitida em televisão aberta, no próximo sábado, 6 de junho, na TV Gazeta, logo após a novela "Fina Estampa". A apresentação do artista, um dos cantores mais populares do Espírito Santo, terá uma hora de duração e será feita diretamente de sua casa, em Linhares.
A “Live Junina do Alemão. E tome forró em casa” contará com equipe reduzida, para respeitar os cuidados de isolamento social em época de pandemia do novo coronavírus.
A apresentação também promoverá doações, que serão destinadas integralmente para o Asilo dos Idosos de Vitória. O público será convidado a contribuir por meio de QR Code que irá aparecer na tela durante a live. O valor arrecadado será encaminhado diretamente para a instituição.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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