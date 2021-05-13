Morre o ator José Luiz Gobbi, eternizado pela personagem Marly no ES

O ator José Luiz Gobbi Crédito: Reprodução/Facebook Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES)

O ator e produtor cultural José Luiz Gobbi, de 66 anos, intérprete da personagem solteirona Marly na peça "Hello Creuzodete", morreu na noite desta quinta-feira (13). Ele estava internado na Santa Casa de Guaçuí , no Sul do Espírito Santo , com um quadro de enfisema pulmonar, segundo um amigo do autor. A informação foi confirmada pela irmã de Gobbi.

José Luiz Gobbi interpretou a solteirona Marly na peça "Hello Creuzodete" Crédito: Arquivo Pessoal

No Facebook, Penha Gobbi Fraga havia feito uma publicação pedindo orações pelo irmão. "Amigos, peço orações por Gobbi, que se encontra intubado na UTI da Santa Casa de Guaçuí", diz o texto da postagem.

Ator José Luiz Gobbi é intubado, informa irmã Crédito: Reprodução/Facebook

negativo. De acordo com a médica Pâmela Nonato, que trabalha na Santa Casa de Guaçuí e acompanhou o tratamento de Gobbi, ele deu entrada no hospital nesta quarta-feira (12), queixando-se de insônia e vômito. O quadro dele evoluiu rapidamente, sendo necessária a intubação. Foi feito exame para Covid-19 , mas o resultado deu

"Ontem, durante a internação no Pronto-Socorro, ele evoluiu para desconforto respiratório importante e foi necessário um suporte ventilatório, evoluindo para sedação, intubação e ventilação mecânica. Ele foi transferido hoje (13) para a UTI", explicou.

O artista, que era servidor aposentado do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), morava em Patrimônio da Penha, região de Divino São Lourenço, região do Caparaó capixaba, desde 2020.

"A CULTURA EM LUTO"

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou a morte de Gobbi, a quem se referiu como "um dos grandes nomes" da cultura do Estado. Casagrande ainda afirmou que a dramaturgia capixaba perde um de seus grandes expoentes.

A cultura em luto

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ator José Luiz Gobbi, um dos grandes nomes da nossa cultura. A dramaturgia capixaba perde um grande expoente. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 14, 2021

NOTA DO EX-GOVERNADOR

O ex-governador Paulo Hartung também lamentou o falecimento da importante figura artística capixaba que foi o dramaturgo. "É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do ator e produtor cultural José Luiz Gobbi. Ficam o seu legado e a sua representatividade para a cultura capixaba. Meus sinceros sentimentos e solidariedade à família e aos amigos”, disse em nota à imprensa.

O ATOR

José Luiz Gobbi deu vida à personagem Marly pela primeira vez em 1992. Personagem criada pelo jornalista, escritor, poeta e cartunista Milson Henriques, que morreu em 2016, Marly é uma solteirona que vive sozinha em seu apartamento e não consegue arranjar um namorado. Ele passa o tempo falando com uma amiga, Creuzodete, ao telefone.

Quando foi criada, Marly só existia em quadrinhos publicados na versão impressa de A Gazeta. Depois, ganhou vida com Gobbi interpretando. Com o tempo, acabou se tornando um dos ícones da dramaturgia capixaba.