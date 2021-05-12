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Esclareceu os boatos

Após internação, Zezé Di Camargo fala sobre estado de saúde: "Melhor"

Após surgirem alguns boatos de que o sertanejo teve que passar por uma cirurgia, ele compartilhou um vídeo no Instagram para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2021 às 18:01

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:01

O cantor Zezé Di Camargo
O cantor Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo, 58, sentiu fortes dores no peito neste domingo, 9, e precisou ficar internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O cantor recebeu alta nesta quarta-feira, 12, e já está em casa.
Após surgirem alguns boatos de que o sertanejo teve que passar por uma cirurgia, ele compartilhou um vídeo no Instagram para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Zezé explicou que realizou um cateterismo e só precisou ficar em observação por recomendação médica.

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"Eu não ia falar nada, porque é uma coisa corriqueira, faço meu checkup de exames todo ano. No domingo de manhã, senti uma indisposição e dores no peito. Me assustei e fui no Hospital Abert Einstein fazer alguns exames preliminares", iniciou ele.
"Os resultados acusaram que tinha alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma veia que vai até o coração. Falei para o meu médico, Dr. Kalil, e ele me trouxe para o Hospital Sírio Libanês, que é onde ele trabalha", explicou Zezé.

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Então, o artista contou que, após novo procedimento, não foi encontrado nenhum problema de saúde. "Imediatamente realizei o cateterismo, que entra por uma veia sua e vai até onde está a suspeita do problema. Fiz isso para ver como estavam as veias que levam até o meu coração e está tudo certinho, não tem nada de errado".
"Foi só isso, não fiz nenhuma cirurgia de emergência não. Fiquei em observação, claro, já recebi alta e estou indo para casa. Vida que segue. Estou melhor, com mais saúde do que antes até", tranquilizou o músico.

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