Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Arthur Picoli compra carro após sair do 'BBB 21'

'Realizando um grande sonho', comemora instrutor de crossfit

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:14
Arthur Picoli posa com seu carro
Arthur Picoli posa com seu carro Crédito: Instagram/@arthurpicoli
O instrutor de crossfit Arthur Picoli usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para a comemorar a compra de um carro novo. Ex-participante do Big Brother Brasil 21 ficou entre os 10 finalistas do reality show da TV Globo.
"Realizando um grande sonho. Obrigado, papai do céu!", escreveu Arthur na legenda da foto em que aparece ao lado do veículo, que possui um laço vermelho gigante, como se estivesse embrulhado para presente.
A publicação do ex-BBB foi comentada por amigos e fãs, inclusive ex-colegas de Big Brother, como a cantora Pocah: "Você merece irmão! Já bota pra tocar 'Nem on Nem off' no carro e divulga a amiga em Conduru".
O melhor amigo de Arthur no programa, o rapper Projota, também se manifestou na publicação. "Que Deus continue te abençoando meu irmão! Grande conquista, de muitas que estão por vir! Guerreiro, batalhador e merecedor". E o sertanejo Rodolffo fez questão de comemorar junto. "Aeeeehhhh irmão! Eu te disse", escreveu no Instagram.

Tópicos Relacionados

Famosos BBB BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados