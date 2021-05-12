Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo

Ex-BBB capixaba Arthur Picoli veste a camisa do Estrela do Norte

O capixaba vestiu a camisa e fez um vídeo relembrando a época que atuou no Estádio Sumaré

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:25

12 mai 2021 às 15:25
Um dos destaques do Big Brother Brasil 21, o agora ex-BBB Arthur Picoli recebeu de presente uma camisa do Estrela do Norte, principal clube de Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, que fica na Região Sul do Espírito Santo.
O capixaba vestiu a camisa e fez um vídeo relembrando a época que atuou na casa do time, o Estádio Sumaré. Hoje instrutor de crossfit, Arthur tentou seguir carreira no futebol. O 14º eliminado do BBB 21 foi presenteado pelo ex-presidente do clube, Adilson Conti.

No futebol, Arthur foi capitão do Atlético-GO no sub-17, passou pelo Itaberaí EC e Castelo FC, clube da cidade vizinha do distrito de Conduru e rival do Estrela. O Castelo foi onde Arthur encerrou as atividades no futebol profissional.
A camisa é um modelo retrô alusivo ao uniforme que o time utilizou no título mais importante de sua história, o Capixaba de 2014, quando Adilson era presidente.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados