Ex-BBB capixaba Arthur Picoli veste a camisa do Estrela do Norte

Um dos destaques do Big Brother Brasil 21, o agora ex-BBB Arthur Picoli recebeu de presente uma camisa do Estrela do Norte, principal clube de Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, que fica na Região Sul do Espírito Santo.
O capixaba vestiu a camisa e fez um vídeo relembrando a época que atuou na casa do time, o Estádio Sumaré. Hoje instrutor de crossfit, Arthur tentou seguir carreira no futebol. O 14º eliminado do BBB 21 foi presenteado pelo ex-presidente do clube, Adilson Conti.
No futebol, Arthur foi capitão do Atlético-GO no sub-17, passou pelo Itaberaí EC e Castelo FC, clube da cidade vizinha do distrito de Conduru e rival do Estrela. O Castelo foi onde Arthur encerrou as atividades no futebol profissional.
A camisa é um modelo retrô alusivo ao uniforme que o time utilizou no título mais importante de sua história, o Capixaba de 2014, quando Adilson era presidente.