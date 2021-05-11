Conduru estende faixa de campeão do BBB 21 para Arthur Picoli

O capixaba Arthur Picoli foi recebido como campeão do BBB 21 em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, onde cresceu. Apesar de não ter levado o prêmio de R$ 1,5 milhão, vencido pela paraibana Juliette Freire, o crossfiteiro publicou nesta terça-feira (11), nas redes sociais, uma faixa estendida na localidade, contendo o nome dele. No story do Instagram, ele brinca que "zerou o jogo" e agradeceu o carinho.
O ex-brother está em sua terra natal, em solo capixaba, onde deve permanecer até esta terça (11). O jovem aproveitou esses dias, desde o último sábado (08), para tentar descansar e rever família e amigos. O lugar para ele é considerado sinônimo de paz e equilíbrio.
A previsão era de que Arthur ficasse em Conduru por pelo menos 10 dias, mas com o aparecimento de trabalhos como modelo, ele retorna para o Rio de Janeiro, onde mora há dois anos, no início desta semana.
Ainda hoje (11), o capixaba gerou polêmica no Twitter, ao brincar sobre política e receber um convite do Partido dos Trabalhadores (PT) para se afiliar. Nos comentários, os fãs interagiram com o capixaba.