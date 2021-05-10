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BBB Dia 101

"BBB 21": Viih Tube revela estar sofrendo ataque de fãs da Juliette

No Twitter, a influenciadora foi acusada pelos internautas de ser falsa com a campeã e compartilhou um desabafo com a vencedora da 21ª edição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mai 2021 às 16:19

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 16:19

BBB 21: Juliette e Viih Tube
BBB 21: Juliette e Viih Tube Crédito: Reprodução/Globoplay
Na edição especial do Big Brother Brasil 21, o BBB Dia 101, exibido na noite deste sábado (08), os ex-brothers e sisters se reuniram pela última vez na casa. A final do reality show da Globo aconteceu no dia 4 e consagrou Juliette como vencedora.
No reencontro, Viih Tube começou a chorar assim que avistou a paraibana e logo pediu desculpas, caso a tivesse magoado. Porém, Juliette não entendeu a declaração da sister, pois, até então, ela não tinha visto nada do programa. No Twitter, a influenciadora foi acusada pelos internautas de ser falsa com a campeã e compartilhou um desabafo.
"Eu espero mesmo que você me perdoe. De verdade", pediu Viih, durante o programa. "Obrigada, eu ainda não vi nada. Não vi nem minha mãe ainda", respondeu a maquiadora. Depois da repercussão desse diálogo nas redes sociais, a youtuber se pronunciou sobre as críticas que estava recebendo dos fãs da vencedora, que se denominam como cactos.
"Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar para ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início", iniciou a ex-BBB.
"Eu não sou a inimiga da Ju, eu sempre a protegi lá dentro, fui grossa, não fui a amiga que ela merecia nos momentos difíceis, mas ela sempre foi importante para mim (...) Eu não anulo meus erros, eu sei que ela foi uma amiga para mim que eu não fui para ela, mas nunca votei nela, jamais deixaria de salvá-la", defendeu-se.
Viih Tube finalizou falando sobre o cancelamento nas redes sociais. "Não mereço ouvir coisas que eu sei que não sou! Eu sei que é fácil cancelar quem já era cancelado e eu nem ligo mais para isso, eu meio que nasci para ser cancelada. Podem julgar meu jogo, podem julgar meu lado grossa, bruta e chata! Mas não julga minhas lágrimas", concluiu.

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