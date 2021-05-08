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Gil do Vigor

Ex-BBB Gil volta a Pernambuco e manda recado a fãs: "eu acredito em vocês"

O pernambucano também recebeu o título de Cidadão Paulistense e a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 19:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2021 às 19:37
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21 Crédito: Instagram/BBB
O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, voltou a Pernambuco, sua terra Natal, para rever sua família. Na manhã desse sábado (8) desfilou pela cidade de Paulista, na Grande Recife, em um carro de teto solar, de onde mandava beijos e acenava para as pessoas nas ruas.
Gil foi o quarto colocado do BBB 21, e sempre falou com orgulho de Paulista, onde mora, e de Jaboatão dos Guararapes (PE), onde nasceu. O pernambucano também recebeu o título de Cidadão Paulistense e a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro.
Em seu stories no Instagram, Gil mandou recado aos seus seguidores, e motivou todos. "Acredite muito em você, que vai dar muito certo. E eu acredito em vocês. De verdade, de verdade. Se eu consegui, minha gente, vocês conseguem também", disse o ex-brother.
Gil foi aprovado em universidades para fazer o seu PhD enquanto ainda estava confinado no BBB 21. O economista Claudio Ferraz, que foi professor do ex-BBB, afirmou que ele quer mudar o Brasil.
Na quinta-feira (6), Ferraz mostrou um trecho de uma reunião virtual que fez com o doutorando em seu Twitter. "Reunião importante da semana com o agora famoso Gil Nogueira me contando que vai fazer seu PhD na Universidade de Davis", começou o professor.
Gil já havia contado, no programa Mais Você, que decidiu cursar seu PhD na universidade da Califórnia, após também ser aprovado em outra universidade no Texas.
Com seu estilo intenso, Gil pulou de alegria ao ver as mensagens que vários artistas mandaram para ele nas redes sociais, entre eles Xuxa, Daniela Mercury, Deborah Secco, Cleo, Luciano Huck, Angélica, Preta Gil e Marina Ruy Barbosa. "O povo me conhece mesmo, é babado mesmo", comentou.
O pernambucano tem certeza de que foi um dos protagonistas do BBB 21. "Diga aí, eu protagonizei. Eu vigorei. Joguei errado, mas joguei", falou para a apresentadora Ana Clara, do Plantão BBB.

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