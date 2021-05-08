Emoção

Arthur, do BBB 21, volta para o ES e reencontra o avô em Conduru

Retorno do capixaba do reality da Globo mobilizou o pequeno distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Familiares, amigos e vizinhos foram receber o agora ex-BBB e teve até carreata

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:17

João Henrique Castro

Depois do BBB 21, capixaba Arthur foi recebido com carinho em sua terra natal
Arthur Picoli, um dos dois capixabas do "BBB 21", já está em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de ficar três meses confinado no reality show da Globo.
O agora ex-BBB chegou na tarde deste sábado (8) na sua terra e mobilizou familiares, amigos, vizinhos e curiosos. Um dos momentos mais emocionantes foi o encontro com o avô, senhor Bairo.
Arthur chegou a fazer uma live mostrando a recepção em Conduru com uma carreata pelas ruas do distrito. 

O brother saiu do Rio de Janeiro de manhã e enfrentou uma viagem de carro até o Estado que durou cerca de 6h. O modelo chegou à casa da família por volta das 15h.
O instrutor de crossfit surgiu ao lado da mãe, Beatriz, em seu Instagram para contar a novidade para os fãs. "Partiu Conduru", escreveu ele abraçado à mãe em uma selfie no elevador.
Um dos internautas questionou o capixaba sobre o que ele esperava reencontrar na terra natal e a resposta foi: "Ansioso para reencontrar minha terra, mas espero que a galera não vá para a rua, porque o negócio está feio". Arthur usou a hashtag #pandemia para fazer um apelo aos fãs para não se aglomerarem na tentativa de ver ou tirar fotos com ele.

PATRIMÔNIO DE CONDURU

Arthur, que levou o distrito de Conduru para todo o Brasil no BBB, foi descoberto pelo Google antes mesmo de Boninho. O capixaba é praticamente um patrimônio da localidade, como já mostrou A Gazeta. O brother revelou dentro da casa que aparece em imagens das ruas do distrito no Google.
Em conversa com Gilberto, ele disse que basta usar a ferramenta do Google para vê-lo em Conduru. "Você vai naquele Street View, não tem? Eu estou sentado na frente da igreja", explicou na ocasião. A reportagem conferiu que era real a colocação do capixaba. Arthur foi flagrado pelo Google Street View em março de 2012.
Arthur Picolli, do BBB 21, aparece em frente a Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View
Arthur Picolli, do BBB 21, aparece em frente a Igreja Católica de Conduru, em Cachoeiro, em imagem do Google Street View

