Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"De Conduru para o mundo!"

Arthur, do BBB 21, posa com a mãe e volta para Conduru, no ES

Preocupado com a pandemia da Covid-19, capixaba do reality da Globo ainda pediu aos fãs do Espírito Santo que não se aglomerem para vê-lo: "Espero que a galera não vá para a rua"

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 13:05

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 mai 2021 às 13:05
Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz
Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
Arthur Picoli, um dos dois capixabas do "BBB 21", já está no caminho de volta a Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de ficar três meses confinado no reality da Globo. O ex-brother saiu do Rio nesta manhã de sábado (8) e enfrenta, neste momento, uma viagem de carro até o Estado, que deve durar cerca de 6h.
A previsão é que o modelo chegue à casa da família por volta das 15h. O instrutor de crossfit surgiu ao lado da mãe, Beatriz, em seu Instagram para contar a novidade para os fãs. 

Veja Também

Ex-BBB Arthur Picoli é disputado por bancos em post na internet

Como a Juliette tem que investir o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB

"Partiu Conduru", escreveu ele abraçado à mãe em uma selfie no elevador. Em seguida, o bonitão fez stories mostrando o trajeto da estrada do Rio de Janeiro até o Estado e chegou a abrir uma caixa de perguntas na rede social de fotos para interagir com os seguidores. 
Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz
Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Veja Também

Após saída do "BBB 21", Arthur afirma que deseja abrir uma academia em Conduru

"BBB 21": Globo exibe Conduru, no ES, e capixaba Arthur comemora

Um dos internautas questionou o affair de Carla Diaz sobre o que ele esperava reencontrar na terra natal e ele respondeu: "Ansioso para reencontrar minha terra, mas espero que a galera não vá para a rua, porque o negócio está feio". Arthur usou a hashtag #pandemia para fazer um apelo aos fãs não se aglomerarem na tentativa de ver ou tirar fotos com o ex-brother. 
Arthur, do BBB 21, posa com a mãe e volta para Conduru, no ES
Arthur, do BBB 21, posa com a mãe e volta para Conduru, no ES Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Veja Também

O que é 'aulas, cria'? Arthur explica gíria usada no BBB 21

Patrimônio de Conduru? Arthur, do BBB, aparece até no mapa do Google

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Rede Globo BBB Reality show Globoplay Boninho BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados