Arthur, do BBB 21, posa com a mãe e volta para Conduru, no ES

Arthur Picoli, um dos dois capixabas do "BBB 21", já está no caminho de volta a Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de ficar três meses confinado no reality da Globo. O ex-brother saiu do Rio nesta manhã de sábado (8) e enfrenta, neste momento, uma viagem de carro até o Estado, que deve durar cerca de 6h.
A previsão é que o modelo chegue à casa da família por volta das 15h. O instrutor de crossfit surgiu ao lado da mãe, Beatriz, em seu Instagram para contar a novidade para os fãs.
"Partiu Conduru", escreveu ele abraçado à mãe em uma selfie no elevador. Em seguida, o bonitão fez stories mostrando o trajeto da estrada do Rio de Janeiro até o Estado e chegou a abrir uma caixa de perguntas na rede social de fotos para interagir com os seguidores.
Um dos internautas questionou o affair de Carla Diaz sobre o que ele esperava reencontrar na terra natal e ele respondeu: "Ansioso para reencontrar minha terra, mas espero que a galera não vá para a rua, porque o negócio está feio". Arthur usou a hashtag #pandemia para fazer um apelo aos fãs não se aglomerarem na tentativa de ver ou tirar fotos com o ex-brother.