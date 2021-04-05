"BBB 21": Globo exibe Conduru, no ES, e capixaba Arthur comemora

O capixaba Arthur Picoli, do "BBB 21", ficou todo feliz na festa do último sábado (3), apesar de ter passado a maior parte do tempo isolado dos demais confinados, já que estava conversando do jogo com os Bastião, Caio e Rodolffo.
No entanto, em determinado momento do evento que teve Ludmilla como atração principal, o crossfiteiro foi interagir em um dos painéis da festa e se surpreendeu com o que viu. Nesta tela, haviam fotos de todos os brothers e eles descobriram que podiam clicar nas imagens.
Quando clicavam, o painel mostrava algum storie que foi postado pelo brother no Instagram no passado. Na maior parte das vezes, o clique selecionado mostrava alguma cena da cidade ou da casa dos participantes do reality da Globo.
Quando Arthur foi participar da brincadeira, mostrou uma foto de Conduru, Sul do Espírito Santo, distrito de onde ele é natural. Na imagem, era possível ver a vista de uma praça com uma igreja e ele logo foi chamar os brothers para conhecerem o cantinho capixaba.
"Apareceu Conduru, gente!", gritou ele, ao comemorar a vista da cidade com os outros brothers.