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Caio, Gil e Rodolffo formam paredão do "BBB 21"

Juliette também foi indicada pelo contragolpe de Caio, que já estava emparedado pelos votos da casa, mas conseguiu escapar na prova bate e volta

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 08:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2021 às 08:19
BBB 21: Caio, Gilberto e Rodolffo
BBB 21: Caio, Gilberto e Rodolffo Crédito: TV Globo/Reprodução
Após Juliette ter levado a melhor na prova bate e volta, Caio, Gil e Rodolffo estão no paredão do BBB 21, formado na noite deste domingo, 4. A decisão será sacramentada na terça-feira, dia 6. A líder Viih Tube deu a tônica da nona berlinda do reality show: indicou Gilberto e teve voto de minerva tanto da ida de Rodolffo quanto na de Caio à disputa.
Os anjos Gil e Fiuk escolheram João Luiz como o imunizado da semana. Em seguida, Gil foi indicado pela líder Viih Tube. Juliette e Rodolffo foram os mais votados pela casa na votação fechada e, em desempate da líder, Rodolffo foi o escolhido.
Dando continuidade à dinâmica de votos da semana, Rodolffo iniciou uma votação aberta em que houve um empate entre Juliette e Caio. Viih Tube precisou novamente desempatar e escolheu mandar Caio ao paredão.

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Conforme combinado com o público, o participante mais votado nesta segunda etapa tinha o direito de mandar um participante para o paredão. Caio optou por Juliette. Caio, Juliette e Rodolffo disputaram a prova bate e volta e a paraibana escapou do paredão.

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