Caio, Gil e Rodolffo formam paredão do "BBB 21"

BBB 21: Caio, Gilberto e Rodolffo Crédito: TV Globo/Reprodução

Após Juliette ter levado a melhor na prova bate e volta, Caio, Gil e Rodolffo estão no paredão do BBB 21 , formado na noite deste domingo, 4. A decisão será sacramentada na terça-feira, dia 6. A líder Viih Tube deu a tônica da nona berlinda do reality show: indicou Gilberto e teve voto de minerva tanto da ida de Rodolffo quanto na de Caio à disputa.

Os anjos Gil e Fiuk escolheram João Luiz como o imunizado da semana. Em seguida, Gil foi indicado pela líder Viih Tube. Juliette e Rodolffo foram os mais votados pela casa na votação fechada e, em desempate da líder, Rodolffo foi o escolhido.

Dando continuidade à dinâmica de votos da semana, Rodolffo iniciou uma votação aberta em que houve um empate entre Juliette e Caio. Viih Tube precisou novamente desempatar e escolheu mandar Caio ao paredão.