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Agnaldo Timóteo, morto por Covid, é enterrado sob aplausos em cemitério do Rio

Cantor morreu no sábado (3), aos 84 anos, após 17 dias internado

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 17:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2021 às 17:35
O cantor Agnaldo Timóteo, no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo
O cantor Agnaldo Timóteo, no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo Crédito: Jardiel Carvalho/Folhapress
O corpo de Agnaldo Timóteo foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio, neste domingo (4). O cantor morreu no sábado (3), aos 84 anos, após 17 dias internado com Covid-19.
A cerimônia contou com poucos amigos e familiares, devido às restrições causadas pela pandemia. O sobrinho dele, Timotinho, era um dos mais emocionados. Ao final do sepultamento, houve aplausos.
Timóteo perseguiu por anos espaços em rádios, de cidade em cidade. O mineiro nascido em Caratinga, no dia 16 de outubro de 1936, gravou um disco de algum sucesso, com título ambicioso, "Surge um Astro", em 1965. Este e o disco seguinte eram repletos de versões em português de hits internacionais.
Em 1972, seu sucesso com a canção "Os Brutos Também Amam", de Roberto e Erasmo Carlos, o aproximou do emergente filão da música brega. No programa de Silvio Santos, chegou a cantar essa música dentro de uma jaula com um leão. Velho e meio banguela, mas ainda assim um leão.
O grande salto na carreira foi em 1975, quando ele definitivamente mirou o público do som brega. Em comparação com fenômenos de venda do gênero, como Odair José, Waldick Soriano e Reginaldo Rossi, Timóteo tinha um diferencial: o vozeirão poderoso, com tons graves que alcançavam um volume impressionante. Em shows, gostava de dispensar o microfone por um momento e exibir toda a potência da voz.
Nos seus últimos anos de vida, ele passou a causar polêmica por dar muitas declarações homofóbicas. Sem emplacar um hit há décadas, ele parecia haver encontrado um jeito de se manter em evidência.
A morte foi lamentada por diversos famosos nas redes sociais. "Que tristeza... Meu carinho aos familiares, amigos e fãs", escreveu Patricia Pillar no Twitter. Marcelo Adnet lembrou que Timóteo torcia para o Botafogo, assim como ele. "Vá com Deus, grande botafoguense. Lamentável fase do nosso país. Cuidem-se", publicou.
"Descanse em paz, Agnaldo Timóteo, meus sentimentos aos familiares e fãs!", escreveu Wesley Safadão. A apresentadora Sônia Abrão lamentou perder o "amigo de tantas lutas".
"Que notícia triste , meu Deus! Agnaldo Timóteo se foi...mais um perdendo para esta maldita Covid-19", afirmou Roberta Miranda.

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