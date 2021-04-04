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futebol

Botafogo entra em campo com faixa em homenagem a Agnaldo Timóteo

O cantor morreu no último sábado por complicações causadas pela Covid-19...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 17:11

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 17:11
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde deste domingo, o Botafogo entrou em campo, antes da partida contra a Portuguesa, com uma faixa em homenagem ao cantor Agnaldo Timóteo, que morreu no último sábado por complicações causadas pela Covid-19. O artista era torcedor fanático do Alvinegro e chegou a pagar o velório de Garrincha e já invadiu o campo uma vez para cobrar um jogador.> Passagem de kalou pelo Botafogo foi para ser esquecida- É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A Família informa que a Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor! #LuzTimóteo! - disse a nota oficial enviada à imprensa.

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