Botafogo entra em campo com faixa em homenagem a Agnaldo Timóteo

Na tarde deste domingo, o Botafogo entrou em campo, antes da partida contra a Portuguesa, com uma faixa em homenagem ao cantor Agnaldo Timóteo, que morreu no último sábado por complicações causadas pela Covid-19. O artista era torcedor fanático do Alvinegro e chegou a pagar o velório de Garrincha e já invadiu o campo uma vez para cobrar um jogador.> Passagem de kalou pelo Botafogo foi para ser esquecida- É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A Família informa que a Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor! #LuzTimóteo! - disse a nota oficial enviada à imprensa.