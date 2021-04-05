Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Musa eleita com bumbum mais bonito do ES vai a concurso com Andressa Urach

Josi Freitas, de 29 anos de idade, diz que participar do Miss Bumbum Brasil é um sonho: “Sempre recebo elogios sobre o meu bumbum e, sim, ele é muito bonito”

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 abr 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021
A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021 Crédito: Arquivo pessoal
Os atributos físicos de Josi Freitas (apelido de Josiane), de 29 anos de idade, sempre foram alvo de elogios, como ela própria fala. Mas em julho deste ano, tudo será colocado à prova na cerimônia do Miss Bumbum Brasil, em São Paulo.
Antes de confirmar presença no evento, que será apresentado pela nova sócia da franquia do concurso de beleza, Andressa Urach, a Miss Bumbum Espírito Santo 2021 ainda terá que passar pela primeira fase das seletivas – votação popular que é feita pela internet.
“Amo participar de concursos de beleza e sempre foi meu sonho participar do Miss Bumbum. Sempre treinei muito, faço muitos agachamentos, massagens, uso cremes específicos... E a rotina está ainda mais rígida para a preparação”, confidencia a influenciadora, que só no Instagram é seguida por mais de 1 milhão de pessoas.
“Estou treinando em casa, cuidando bastante da alimentação e focando nos agachamentos (risos). Ajuda a estar com o bumbum ainda mais bonito”, revela.
Natural de Ourinhos, interior de São Paulo, a Musa do Carnaval 2020 também revela que escolheu representar o Espírito Santo pela afinidade com as belezas naturais do Estado (no Miss Bumbum, a candidata não precisa necessariamente ter nascido no local que vai representar): “É um Estado que tenho o sonho de conhecer e escolhi por isso. Já o conheço pela mídia e é muito bonito. Além disso, foge do eixo Rio e São Paulo, então quis dar uma diferenciada e quero chamar mais a atenção para os capixabas”.
"Sempre recebo elogios sobre o meu bumbum e, sim, ele é muito bonito "
Josi Freitas - Modelo e influenciadora
A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021
A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021 Crédito: Arquivo pessoal
Do concurso, Josi quer sair ainda mais conhecida. Inspirada na própria Andressa Urach, que usufrui até hoje do título de vice-Miss Bumbum, a representante do Espírito Santo espera que, mesmo que não fique com o primeiro lugar, o Miss Bumbum abra portas. “Quero que minha participação me abra mais portas para ficar conhecida e ser famosa, como outras candidatas já fizeram. E me cuido para isso”, finaliza.
A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021
A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021 Crédito: Arquivo pessoal

Veja Também

"Sou realizado", diz modelo que quase morreu em acidente em Guarapari

Andressa Urach: “A pessoa tem medo de sair da Universal e o diabo pegar ela”

Morre aos 34 anos Vinicius Pin, Mister Espírito Santo, vítima da Covid-19

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

celebridades espírito santo Famosos Miss Brasil miss es São Paulo (SP) Andressa Urach Miss Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus
Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados