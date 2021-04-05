Musa eleita com bumbum mais bonito do ES vai a concurso com Andressa Urach

A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021 Crédito: Arquivo pessoal

Os atributos físicos de Josi Freitas (apelido de Josiane), de 29 anos de idade, sempre foram alvo de elogios, como ela própria fala. Mas em julho deste ano, tudo será colocado à prova na cerimônia do Miss Bumbum Brasil, em São Paulo.

Antes de confirmar presença no evento, que será apresentado pela nova sócia da franquia do concurso de beleza, Andressa Urach , a Miss Bumbum Espírito Santo 2021 ainda terá que passar pela primeira fase das seletivas – votação popular que é feita pela internet.

“Amo participar de concursos de beleza e sempre foi meu sonho participar do Miss Bumbum. Sempre treinei muito, faço muitos agachamentos, massagens, uso cremes específicos... E a rotina está ainda mais rígida para a preparação”, confidencia a influenciadora, que só no Instagram é seguida por mais de 1 milhão de pessoas

“Estou treinando em casa, cuidando bastante da alimentação e focando nos agachamentos (risos). Ajuda a estar com o bumbum ainda mais bonito”, revela.

Natural de Ourinhos, interior de São Paulo, a Musa do Carnaval 2020 também revela que escolheu representar o Espírito Santo pela afinidade com as belezas naturais do Estado (no Miss Bumbum, a candidata não precisa necessariamente ter nascido no local que vai representar): “É um Estado que tenho o sonho de conhecer e escolhi por isso. Já o conheço pela mídia e é muito bonito. Além disso, foge do eixo Rio e São Paulo, então quis dar uma diferenciada e quero chamar mais a atenção para os capixabas”.

"Sempre recebo elogios sobre o meu bumbum e, sim, ele é muito bonito " Josi Freitas - Modelo e influenciadora

A modelo Josi Freitas foi eleita Miss Bumbum Espírito Santo 2021 Crédito: Arquivo pessoal

Do concurso, Josi quer sair ainda mais conhecida. Inspirada na própria Andressa Urach, que usufrui até hoje do título de vice-Miss Bumbum, a representante do Espírito Santo espera que, mesmo que não fique com o primeiro lugar, o Miss Bumbum abra portas. “Quero que minha participação me abra mais portas para ficar conhecida e ser famosa, como outras candidatas já fizeram. E me cuido para isso”, finaliza.