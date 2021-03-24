O modelo Vinicius Pin, eleito Mister Espírito Santo 2013 Crédito: Arquivo pessoal

Morreu por volta das 14h desta segunda-feira (22) o Mister Espírito Santo 2013, Vinicius Pin, aos 34 anos de idade. O modelo, que foi internado com Covid-19 no último sábado (20), sofreu uma parada cardiorrespiratória à espera de um leito de UTI em um hospital da Grande Vitória. O enterro aconteceu no Cemitério Parque da Paz na tarde desta terça (23), sem velório por conta do risco de contaminação.

Segundo a irmã do modelo, Rebeca da Rosa, narra à coluna, Vinicius já estava com sintomas do coronavírus há alguns dias, mas ficou tranquilo ao testar negativo para a doença no último dia 10 (muito provavelmente um resultado “falso negativo”). “Mas o exame de sangue dele indicou infecção alta. Estava 19, quando o normal é até 6. Só que não fizeram mais exames para saber o que estava acontecendo, mandaram ele para casa”, lembra a irmã.

Your browser does not support the audio element. Morre aos 34 anos Vinicius Pin, Mister Espírito Santo, vítima da Covid-19

Depois disso, Vinicius, que depois de morar uma temporada em São Paulo estava de volta ao Estado, seguiu com a família para o sítio que os pais têm em Paraju, região Serrana do Espirito Santo. “Lá ele ficou muito fraco, com muita falta de ar, mas acreditava no resultado negativo do exame de Covid. Até que no sábado ele estava com muita falta de ar e minha mãe colocou ele no carro e trouxe para Vitória”, diz.

E continua: “Chegamos ao hospital, no sábado, e a saturação dele estava muito baixa, então colocaram no oxigênio. No domingo à noite fui substituir minha mãe para ficar no hospital por volta das 20h e, quando o vi, percebi que a respiração dele estava muito ofegante, então falei com os médicos. Ele estava em uma cadeira de pronto-socorro porque não tinha UTI. Nesse meio tempo, conseguiram um quarto para ele e colocaram ele deitado de costas e aumentaram o oxigênio”.

Depois da manobra, Vinicius começou a estabilizar o quadro, mas em poucas horas voltou a apresentar piora no funcionamento dos pulmões. “A saturação foi caindo e, ao longo da madrugada, só piorou. Quando deu umas 8h de segunda (22) o médico decidiu intubar. Ele pedia para não ser intubado, que não queria, ele dizia que estava aguentando (choro)”, confidencia.

“Aí intubaram, não teve jeito, e por volta das 14h, quando consegui o leito na UTI, nos ’47 do segundo tempo’, ele teve um ataque cardíaco e não aguentou. Eu tinha descido no hospital para falar que tínhamos conseguido a vaga na UTI e ele não aguentou (choro)”, lamenta Rebeca, bastante emocionada.

Vinicius Pin, modelo e Mister Espírito Santo 2013

O MISTER DO MICKEY

Vinicius chamava a atenção por onde passava antes mesmo de ser eleito o homem mais bonito do Espírito Santo, em 2013. Naquela ocasião, acabou se destacando não só pela faixa de mister, mas também por sempre sair de casa acompanhado de um boneco do Mickey. Em entrevistas, o modelo admitia que era apaixonado pelo ícone da Disney e, por várias vezes, era chamado de “o mister do Mickey” – apelido que ele, muito provavelmente, gostava.

Depois do concurso de beleza, Vinicius fez trabalhos no Brasil todo e estabeleceu moradia em São Paulo para ficar no centro das possibilidades que a faixa de mister poderia lhe dar. Chegou a ser assediado pela mídia, posar com famosos e desfrutar de status de celebridade que poucos na mesma condição tinham alcançado. Só para se ter ideia, o rapaz chegou a ter mais de um fã-clube ativo na web.

Depois de alguns anos, decidiu ficar recluso dos jornais, revistas e abdicou dessas benesses da fama por questões pessoais. Pouco tempo depois voltou ao Espírito Santo, onde dedicou grande parte de seus dias aos cuidados de um irmão cadeirante.

Vinicius com a família em foto de arquivo Crédito: Arquivo pessoal

Nos bastidores, além de dezenas de boatos infundados, comentava-se que o mister havia cansado de exibir a figura, versão que a irmã confirma em partes. “Ele abandonou as redes sociais e até mudou a fisionomia. Ele percebeu que a fama não era só um mar de rosas, que era muita mentira e falsidade. Então voltou para o Estado para cuidar do nosso irmão, que é cadeirante. Ele foi o braço e as pernas do meu irmão nesse tempo”, conclui.