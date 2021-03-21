Mãe de capixaba Arcrebiano do "BBB 21" tem Instagram hackeado

O ex-BBB Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe Crédito: Reprodução/Instagram @anaaraujjo0

O perfil do Instagram de Arcrebimãe, como é chamada Ana Araújo, a mãe do capixaba Arcrebiano , do " BBB 21 ", foi hackeado neste sábado (20). A cearense tentou recuperar a conta, mas não conseguiu.

Já na nova conta, ela pede a ajuda dos fãs para que todos denunciem seu antigo arroba na rede social de fotos. No perfil roubado, Ana já possuía mais de 146 mil seguidores. No novo, no fim da tarde deste domingo (21), conseguiu passar dos mil, mas está confiante em conquistar as dezenas de fãs novamente do zero. "Se Deus quiser vai dar tudo certo", celebra.

Neste domingo (21), Ana explicou à coluna como tudo aconteceu: "Vim te falar que hackearam meu perfil. E te pedir para denunciar o antigo perfil também. Criei um novo Instagram e vou deixar para lá. Tentei recuperar, mas não consegui. Então criei o perfil novo e vou ficar com ele. Quero que todos denunciem o antigo para ele sair do ar".

Antigo perfil de Ana Araújo, a Arcrebimãe, tinha mais de 146 mil seguidores Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de ter o acesso ao seu próprio Instagram negado e perceber que havia sido vítima de um golpe, Ana diz que tentou entrar em contato com o suporte da rede social para ver o que poderia fazer, mas alega que não conseguiu nenhum retorno.