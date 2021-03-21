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Pedro Permuy

Mãe de capixaba Arcrebiano do "BBB 21" tem Instagram hackeado

Arcrebimãe, como é conhecida Ana Araújo na web, tinha mais de 146 mil seguidores. Hackers ofereceram devolver o perfil roubado por dinheiro, mas a mãe do capixaba decidiu recomeçar outra conta na rede social do zero: "Vou ter meus seguidores de volta se Deus quiser"

Publicado em 21 de Março de 2021 às 17:51

Públicado em 

21 mar 2021 às 17:51
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O ex-BBB Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe
O ex-BBB Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe Crédito: Reprodução/Instagram @anaaraujjo0
O perfil do Instagram de Arcrebimãe, como é chamada Ana Araújo, a mãe do capixaba Arcrebiano, do "BBB 21", foi hackeado neste sábado (20). A cearense tentou recuperar a conta, mas não conseguiu.
Já na nova conta, ela pede a ajuda dos fãs para que todos denunciem seu antigo arroba na rede social de fotos. No perfil roubado, Ana já possuía mais de 146 mil seguidores. No novo, no fim da tarde deste domingo (21), conseguiu passar dos mil, mas está confiante em conquistar as dezenas de fãs novamente do zero. "Se Deus quiser vai dar tudo certo", celebra. 
Neste domingo (21), Ana explicou à coluna como tudo aconteceu: "Vim te falar que hackearam meu perfil. E te pedir para denunciar o antigo perfil também. Criei um novo Instagram e vou deixar para lá. Tentei recuperar, mas não consegui. Então criei o perfil novo e vou ficar com ele. Quero que todos denunciem o antigo para ele sair do ar". 
Antigo perfil de Ana Araújo, a Arcrebimãe, tinha mais de 146 mil seguidores
Antigo perfil de Ana Araújo, a Arcrebimãe, tinha mais de 146 mil seguidores Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de ter o acesso ao seu próprio Instagram negado e perceber que havia sido vítima de um golpe, Ana diz que tentou entrar em contato com o suporte da rede social para ver o que poderia fazer, mas alega que não conseguiu nenhum retorno. 
Em seguida, a mãe do educador físico de Vila Velha relata que recebeu mensagens do antigo perfil já na nova conta. Em texto feito em inglês, os hackers ofereceram devolver a página oficial de Ana a ela por 500 dólares. "Me pediram dinheiro pela minha própria conta. Aí que achei melhor mesmo fazer outra conta", termina. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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