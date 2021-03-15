Atriz trans capixaba, Thalita Zampirolli leva vida de luxo nos EUA

A modelo e empresária Thalita Zampirolli Crédito: Bruno @brunoiasd7/Reprodução/Instagram @thalitazampirolli

Há cinco anos, Thalita Zampirolli , de 28 anos, vem construindo sua carreira de empresária em Boston, nos Estados Unidos. Na ocasião, foi passear em Nova York para visitar um amigo, que trabalhava no departamento de estilo da Chanel, e se encantou tanto com o país que acabou decidindo deixar o Brasil para tentar uma vida nova.

À época, a modelo capixaba havia acabado de gravar algumas pequenas cenas de "A Força do Querer", que teve sua reprise finalizada na última semana, na TV Globo. A também atriz, até então, já tinha aparecido na mídia por algumas polêmicas em torno de supostos relacionamentos e já havia sido entrevistada por Silvio Santos em seu programa no SBT. Fora isso, era figurinha de prestígio no Carnaval de Vitória.

Carnaval de Vitória 2016: Thalita Zampirolli

No país novo, a vida foi toda renovada. Sem descartar uma possível volta à cena artística, a modelo natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quis investir em um mercado que até então era desconhecido para se sustentar nos Estados Unidos. Há três anos, tendo uma de suas duas irmãs como sócia, Thalita abriu um instituto de beleza e estética em Boston mesmo. Lá, oferece de serviços de cabeleireiro até tratamentos dermatológicos de ponta, como botox.

E para completar essa bonança toda, se casou há dois anos com o amor de sua vida: um empresário norte-americano da mesma idade (o nome dele é Ryan).

“Já fui noiva no Brasil, mas esse é meu primeiro casamento. E pretendemos, sim, ter filhos. Eu quero construir uma família. A mudança foi total. Cheguei aqui e nem falava inglês direito, tive que aprender tudo. Fora a cultura, que é totalmente diferente. O respeito, as leis... Tudo funciona”, fala, em bate-papo exclusivo com a coluna.

Thalita diz que nunca sentiu sequer uma pontinha de preconceito pela própria sexualidade nos Estados Unidos. A capixaba se submeteu à cirurgia de redesignação sexual aos 18 anos e hoje diz ter orgulho da mulher que se tornou.

“Nunca tive nenhum problema. No Brasil , no início da carreira, até sofri algo disso, mas depois mostrei para as pessoas que preconceito é uma coisa muito pequena. E que eu não dava oportunidade de ele chegar até mim. Para o meu marido foi assim, foi uma das primeiras coisas que contei quando nos conhecemos”, lembra.

"Tenho orgulho de ser quem eu sou. Orgulho da mulher que me tornei " Thalita Zampirolli - Empresária, atriz e modelo

Mas Thalita tem consciência de que esse mar de rosas não é bem a vida que a maioria da população brasileira (trans ou não) leva. “Foi algo que me motivou a me mudar também. Cansei de receber ligação de amigo que tinha sido assassinado. Mensagem de assalto, mensagem de pessoas falando que foram feitas de refém e roubadas... Na Barra, no Rio de Janeiro , você está na praia e do nada surge um arrastão. É muito triste você não poder ser livre sem medo”, pondera ela, que mantém uma casa na Barra da Tijuca para quando passa férias no Brasil.

E ela também faz questão de dizer que todas as bolsas grifadas, carros de luxo e vida de alto padrão que ela tem não caíram do céu. “E são fruto de muito trabalho”, reitera. “Aqui nos Estados Unidos você trabalha e vê o seu dinheiro. No Brasil, você trabalha, trabalha, trabalha e não vê o dinheiro. O valor do dinheiro não existe e a desigualdade é cada vez pior. As pessoas vivem pressionadas pelos juros, inflação, instabilidade... É triste ver isso”, lamenta.

Apesar de tudo isso, Thalita continua vindo periodicamente ao Brasil e ao Espírito Santo. Tem família que mora no Sul do Estado e mantém contato com todos. Só o marido que ainda não conheceu a Terra Natal por falta de oportunidade, como ela mesma justifica.

Para abril deste ano, a modelo inclusive planeja passar uma temporada entre Rio e Espírito Santo. “Já estive no Brasil várias vezes, fui a Vitória, Cachoeiro, tenho minha casa no Rio para cuidar também. E em abril vou voltar, já estou adiantando uma série de coisas no estúdio para conseguir passar esse tempo fora”, adianta.

E finaliza constatando: “Os Estados Unidos estão sendo uma escola para mim”.