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Pedro Permuy

Camilla Camargo sobre filha após viagem ao ES: “1ª menina da nova geração”

Irmã de Wanessa Camargo pode dar à luz a qualquer momento a Júlia, primeira menina entre os primos herdeiros de Zezé Di Camargo

Publicado em 08 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

08 mar 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A atriz Camilla Camargo à espera de Júlia, primeira menina entre os primos herdeiros de Zezé Di Camargo
A atriz Camilla Camargo à espera de Júlia, primeira menina entre os primos herdeiros de Zezé Di Camargo Crédito: Babuska Fotografia
Em janeiro deste ano, Camilla Camargo visitou a irmã, Wanessa Camargo, no período em que a cantora estava morando no Espírito Santo com o marido, o empresário Marcus Buaiz, e os filhos. Na ocasião, viajou de São Paulo para o Estado de carro para evitar quaisquer riscos em meio à pandemia da Covid-19 – como tem feito ao longo de toda a gestação. “Tenho que ter um cuidado redobrado em tudo”, fala, em entrevista exclusiva à coluna.
De lá para cá, a atriz e o marido, o diretor Leonardo Lessa, são só ansiedade para a chegada da pequena Júlia, a primeira menina entre todos os primos herdeiros de Zezé Di Camargo. Camilla está grávida de 9 meses, já finalizou a decoração do quarto da filhinha e só espera a chegada da bebê. “Será sim (muito paparicada). Estamos muito felizes pela chegada da primeira menina da nova geração”, comemora.
Mas nem tudo são flores, como a própria atriz já mostrou em seu canal no YouTube. Lá, desde dezembro, Camilla compartilha vídeos falando de tudo o que envolve sua vida, inclusive a maternidade. Só que ela expõe, também, as dores e não só as delícias de ser mãe.
“Cada gestação é única e o objetivo do canal no YouTube é mostrar isso também, que não tem certo e errado, e sim experiências, e o que é possível para cada um. Acho que o importante é saber isso, não ditar regras e sim entender esse momento na vida de uma mãe que exige paciência e adaptação”, defende.
Sobre a carreira, em breve, Camilla aparecerá nas telonas com cenas que já havia gravado. Ela participa de "Intervenção", filme que é como se fosse uma continuação da série de "Tropa de Elite". Na trama, ela é Luiza, uma repórter que cobre o dia a dia das Unidades de Polícia Pacificadora nas comunidades.
“O trabalho na rua não é fácil. Repórteres vão para lugares que muitas vezes não sabem exatamente o que vão encontrar: se é realmente pacificado, com qual situação vão lidar. Imagina saber que vai ter que colocar um colete à prova de balas para trabalhar? Só me fez admirar mais. Todas as profissões têm que ser amadas, mas essa exige uma coragem extra”, conclui.

PRETA GIL NA ROTA

Quem também curtiu as belezas do Espírito Santo recentemente foi Preta Gil. Mas só por alguns poucos dias. A artista está em uma viagem romântica de carro com o marido, Rodrigo Godoy, e incluiu a Pedra Azul, na região Serrana do Estado, como rota de parada do percurso cujo destino é a Bahia.
Nas Montanhas Capixabas, ela se hospedou em famosa pousada da região e elogiou o visual contemplado desde a vista de sua suíte.

DA SERRA VEIO, MAS PARA A SERRA NÃO IRÁ

No rápido passeio, Preta só se confundiu com a localização de Pedra Azul nos posts que fez em seus stories no Instagram. Em uma das imagens, ela se localizou em “Serra, Espírito Santo”. Mas, na realidade, o município de Serra fica na Grande Vitória, na região Metropolitana do Estado. É que no Rio os cariocas têm costume de chamar as áreas montanhosas de serras – e não estão errados. Mas os vizinhos capixabas não aderiram à moda. Na web, internautas acabaram repercutindo o post da artista.

AMOR DE MISS

Quem celebrou o amor no último sábado de fevereiro (27) foi Thays do Espírito Santo, coordenadora da franquia Miss Espírito Santo Mini, Mirim Juvenil e Teen. Ela e o, agora, marido, Leonardo Gama, reuniram família e amigos mais chegados para cerimônia e festa intimista, seguindo os protocolos de saúde vigentes, em cerimonial de Vila Velha. Este colunista deseja felicidades ao casal!
Leonardo Gama e Thays do Espírito Santo: dia de celebrar o amor à beira-mar de Vila Velha
Leonardo Gama e Thays do Espírito Santo: dia de celebrar o amor à beira-mar de Vila Velha Crédito: Arnaldo Peruzzo
Laércio Nascimento, Ivete do Espírito Santo (pais da noiva), Thays do Espírito Santo e Leonardo Gama, e Euda Batista Gama e Luiz Zenobio da Gama (pais do noivo)
Laércio Nascimento, Ivete do Espírito Santo (pais da noiva), Thays do Espírito Santo e Leonardo Gama, e Euda Batista Gama e Luiz Zenobio da Gama (pais do noivo) Crédito: Arnaldo Peruzzo

JÁ BÁRBARA EVANS...

A filha de Monique Evans teve que cancelar sua cerimônia de casamento com o empresário Gustavo Theodoro, que estava marcada para o próximo dia 18 de março. A festa vai acontecer em Campinas, em São Paulo, só que não há uma nova data prevista. Com as novas restrições impostas pelo Governo de SP contra a Covid-19, não há permissão para que a loira realize seu tão sonhado "sim-sim" neste momento.
Bárbara Evans teve que adiar o casório pela segunda vez (já era para ter acontecido em março do ano passado). Em recente passagem por Vila Velha, a mãe da noiva, a modelo Monique Evans, confidenciou com exclusividade à Gazeta que já estava com tudo pronto para o grande dia e que estava ajudando a mãe, dona Conceição, de 86, com os preparativos, já que ela também iria prestigiar a neta.
Noivado de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro
O empresário Gustavo Theodoro e a noiva, a modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram

SAIA DA ROTINA

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda, dia 8 de março, a empresária Hellen Dal Col organiza edição especial de seu evento Saia da Rotina para esta quarta-feira (10), às 18h, em suíte luxuosa de motel da Serra. Ela, que é conhecida como “a rainha dos motéis do Espírito Santo”, como a coluna já noticiou, criou originalmente o evento para reunir empresárias de todos os ramos. No encontro, elas debatem o poder da figura feminina no mercado e aproveitam para exercitarem o networking – o que se repete no meeting que está por vir. A palestrante convidada da noite é Sirleide Stinguel, conhecida sexóloga do Estado.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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