Médica do ES dá dicas de saúde e ganha milhões de visualizações no TikTok

A médica ginecologista Karoline Landgraf Crédito: Kamila Castilho

Em uma semana, Karoline Landgraf passou de anônima para famosa no TikTok. A médica capixaba, que é ginecologista, sempre criou vídeos para as redes sociais tirando dúvidas comuns de mulheres sobre saúde íntima, mas os deixava apenas salvos na plataforma chinesa (em modo privado, quando só o dono do perfil tem acesso ao material) para depois distribuí-los só no Instagram.

Sem querer, um dia acabou deixando uma das gravações em modo público no TikTok e, no dia seguinte, quando foi fazer a nova filmagem, achou estranho o número de seguidores. “Eu salvava no TikTok para postar no Instagram. Um dia, na pressa, esqueci de colocar no modo privado. No dia seguinte, vi que do nada eu tinha mil e poucos seguidores. E eu tinha uns 16 só. Quando fui ver, o vídeo que eu sem querer publiquei estava com 180 mil visualizações”, lembra.

Dos mil e poucos seguidores, Karoline nesta quinta-feira (25) já acumulava mais de 42 mil seguidores e, ao todo, milhões de visualizações em todos os seus vídeos com as dicas. A curadoria dos assuntos é feita com base no que as pacientes, que ela atende em consultório, em Bento Ferreira, Vitória, mais têm dúvidas.

“Todo mundo busca se cuidar cada dia mais. Às vezes, não é só parte ginecológica, não é só fazer um preventivo, é melhorar a libido, disposição física, atividade sexual... É um conceito de bem-estar. As dúvidas mais comuns, no geral, são sobre anticoncepcionais e os métodos contraceptivos, corrimento vaginal e dúvidas sobre hábitos saudáveis que podem ser facilmente adotados”, confidencia.

Sobre a fama repentina, ela avalia: “Isso tudo foi semana passada. Do nada fui crescendo, aí veio 10, 20, 31 mil seguidores. E agora mais de 42. Não tenho noção do que é isso, de ter essa quantidade de seguidor. No Instagram, eu tenho mais noção”.

Mas Karoline reitera que sempre se pauta na ética para ter cuidado na hora de se filmar dando as informações sobre ginecologia e saúde da mulher. “Eu era resistente a fazer esses conteúdos, porque tem muito médico que critica. Tem médico que acha que não é a postura de uma ginecologista, então sempre tive um pé atrás. Do jeito que eu sou nas redes, eu sou no consultório. E acho que é uma adaptação do mercado de trabalho”, diz.

E finaliza: “É uma forma de passar informação. A pessoa que se interessar, vai buscar um ginecologista, vai procurar mais a fundo informações na internet. Os vídeos são uma das formas que temos de passar informação e um jeito de atrair o público jovem, que precisa ter cuidado. Então desencanei”.

A médica ginecologista Karoline Landgraf Crédito: Kamila Castilho