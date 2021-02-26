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Pedro Permuy

Médica do ES dá dicas de saúde e ganha milhões de visualizações no TikTok

Karoline Landgraf tem 33 anos e é ginecologista. No vídeo mais bombado, ela conquistou mais de 970 mil visualizações ensinando mulheres a usarem o papel higiênico do jeito certo

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 fev 2021 às 02:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A médica ginecologista Karoline Landgraf
A médica ginecologista Karoline Landgraf Crédito: Kamila Castilho
Em uma semana, Karoline Landgraf passou de anônima para famosa no TikTok. A médica capixaba, que é ginecologista, sempre criou vídeos para as redes sociais tirando dúvidas comuns de mulheres sobre saúde íntima, mas os deixava apenas salvos na plataforma chinesa (em modo privado, quando só o dono do perfil tem acesso ao material) para depois distribuí-los só no Instagram.
Sem querer, um dia acabou deixando uma das gravações em modo público no TikTok e, no dia seguinte, quando foi fazer a nova filmagem, achou estranho o número de seguidores. “Eu salvava no TikTok para postar no Instagram. Um dia, na pressa, esqueci de colocar no modo privado. No dia seguinte, vi que do nada eu tinha mil e poucos seguidores. E eu tinha uns 16 só. Quando fui ver, o vídeo que eu sem querer publiquei estava com 180 mil visualizações”, lembra.
Dos mil e poucos seguidores, Karoline nesta quinta-feira (25) já acumulava mais de 42 mil seguidores e, ao todo, milhões de visualizações em todos os seus vídeos com as dicas. A curadoria dos assuntos é feita com base no que as pacientes, que ela atende em consultório, em Bento Ferreira, Vitória, mais têm dúvidas.
“Todo mundo busca se cuidar cada dia mais. Às vezes, não é só parte ginecológica, não é só fazer um preventivo, é melhorar a libido, disposição física, atividade sexual... É um conceito de bem-estar. As dúvidas mais comuns, no geral, são sobre anticoncepcionais e os métodos contraceptivos, corrimento vaginal e dúvidas sobre hábitos saudáveis que podem ser facilmente adotados”, confidencia.
@drakaroline.landgraf

Sabia que grumos de papel higiênico podem entrar na sua vagina e causar infecções? É mais comum do que imagina. ##higienefeminina ##mulher ##higiene

♬ som original - Karoline Landgraf
Sobre a fama repentina, ela avalia: “Isso tudo foi semana passada. Do nada fui crescendo, aí veio 10, 20, 31 mil seguidores. E agora mais de 42. Não tenho noção do que é isso, de ter essa quantidade de seguidor. No Instagram, eu tenho mais noção”.
Mas Karoline reitera que sempre se pauta na ética para ter cuidado na hora de se filmar dando as informações sobre ginecologia e saúde da mulher. “Eu era resistente a fazer esses conteúdos, porque tem muito médico que critica. Tem médico que acha que não é a postura de uma ginecologista, então sempre tive um pé atrás. Do jeito que eu sou nas redes, eu sou no consultório. E acho que é uma adaptação do mercado de trabalho”, diz.
E finaliza: “É uma forma de passar informação. A pessoa que se interessar, vai buscar um ginecologista, vai procurar mais a fundo informações na internet. Os vídeos são uma das formas que temos de passar informação e um jeito de atrair o público jovem, que precisa ter cuidado. Então desencanei”.
A médica ginecologista Karoline Landgraf
A médica ginecologista Karoline Landgraf Crédito: Kamila Castilho
A partir de agora, a médica continuará postando no TikTok e no Instagram diariamente. Nos stories, ela também mostra parte do dia a dia, de forma mais dinâmica, mantendo os vídeos e posts mais informativos para o reels e o feed – dois outros recursos da rede social de fotos.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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