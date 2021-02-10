Mãe de Arcrebiano: “Ele é campeão. Vai ganhar R$ 1,5 milhão aqui fora”

O ex-BBB Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe Crédito: Reprodução/Instagram @anaaraujjo0

Com isso, não tinha nem como Arcrebimãe ficar triste com o paredão da noite desta terça (9), que eliminou oficialmente o modelo capixaba da competição. “Eu estou muito feliz mesmo. Era isso que eu queria. Eu estava muito mal com tudo o que eu estava vendo. Ver meu filho passar pelo que ele passou... Graças a Deus e a todos que apoiaram o meu filho, deixaram ele sair”, celebra.

Com exclusividade à coluna, na manhã desta quarta (10), Ana ainda completa: “Se ele ficasse lá dentro, ia ser pior. Agradeço a Deus, a todo mundo... A vitória foi dele. Ele foi o campeão, ele é o campeão. Ele vai trabalhar, ele vai conseguir R$ 1,5 milhão aqui fora com dignidade, com o trabalho dele, que é o que ele ama fazer”.

“Ele saiu e já ficou todo sorridente, você viu? Na internet estão falando muito sobre o sorriso lindo dele. Ele não tem culpa de nada do que aconteceu lá dentro. E é isso... Só gratidão”, completa.

Arcrebiano ainda ficará no hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que os brothers fizeram o pré-confinamento até a próxima sexta-feira (12), quando deve voltar para Goiânia, onde mora com a família.