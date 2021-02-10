Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Mãe de Arcrebiano: “Ele é campeão. Vai ganhar R$ 1,5 milhão aqui fora”

Ana Araújo, a Arcrebimãe, aproveitou para agradecer os apoiadores do filho, que entenderam que o "BBB 21" estava afetando a saúde mental do capixaba; veja vídeo

Públicado em 

10 fev 2021 às 10:51
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O ex-BBB Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe
O ex-BBB Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo, a Arcrebimãe Crédito: Reprodução/Instagram @anaaraujjo0
Não bastasse o ineditismo de um beijo gay em toda a história de 21 edições do “BBB” que aconteceu (finalmente!) neste ano, a temporada que está no ar do reality da Globo teve outra situação que nunca antes havia sido vista: a torcida de uma equipe pela eliminação do próprio participante que ela representa. Desde a última segunda (8), os perfis oficiais de Arcrebiano e a própria mãe do, agora, ex-brother, pediam que até os fãs votassem pela saída dele.
Com isso, não tinha nem como Arcrebimãe ficar triste com o paredão da noite desta terça (9), que eliminou oficialmente o modelo capixaba da competição. “Eu estou muito feliz mesmo. Era isso que eu queria. Eu estava muito mal com tudo o que eu estava vendo. Ver meu filho passar pelo que ele passou... Graças a Deus e a todos que apoiaram o meu filho, deixaram ele sair”, celebra.
Com exclusividade à coluna, na manhã desta quarta (10), Ana ainda completa: “Se ele ficasse lá dentro, ia ser pior. Agradeço a Deus, a todo mundo... A vitória foi dele. Ele foi o campeão, ele é o campeão. Ele vai trabalhar, ele vai conseguir R$ 1,5 milhão aqui fora com dignidade, com o trabalho dele, que é o que ele ama fazer”.
“Ele saiu e já ficou todo sorridente, você viu? Na internet estão falando muito sobre o sorriso lindo dele. Ele não tem culpa de nada do que aconteceu lá dentro. E é isso... Só gratidão”, completa.
Arcrebiano ainda ficará no hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que os brothers fizeram o pré-confinamento até a próxima sexta-feira (12), quando deve voltar para Goiânia, onde mora com a família.

Veja Também

Ken Humano troca Hollywood pelo ES: “Não preciso de Maserati para ser feliz”

Hellen Dal Col: empresária capixaba é conhecida como a “rainha dos motéis”

“BBB 21”: Karol Conká beija Arcrebiano e mãe acusa assédio: “Manipulado”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Maraisa consola o ex capixaba Arcrebiano após eliminação no "BBB 21"

"BBB 21": Karol Conká cai no choro após saída de Arcrebiano: "Culpada"

"BBB 21": antes e depois de harmonização de capixaba Arcrebiano choca

“BBB 21”: mãe de capixaba Arcrebiano diz que paredão foi injusto

"BBB 21": Anitta diz que pegaria capixaba Arcrebiano após paredão

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos Rede Globo BBB Globoplay Boninho BBB 21 Arcrebiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados