Mãe de Arcrebiano: “Ele é campeão. Vai ganhar R$ 1,5 milhão aqui fora”

Não bastasse o ineditismo de um beijo gay em toda a história de 21 edições do “BBB” que aconteceu (finalmente!) neste ano, a temporada que está no ar do reality da Globo teve outra situação que nunca antes havia sido vista: a torcida de uma equipe pela eliminação do próprio participante que ela representa. Desde a última segunda (8), os perfis oficiais de Arcrebiano e a própria mãe do, agora, ex-brother, pediam que até os fãs votassem pela saída dele.
Com isso, não tinha nem como Arcrebimãe ficar triste com o paredão da noite desta terça (9), que eliminou oficialmente o modelo capixaba da competição. “Eu estou muito feliz mesmo. Era isso que eu queria. Eu estava muito mal com tudo o que eu estava vendo. Ver meu filho passar pelo que ele passou... Graças a Deus e a todos que apoiaram o meu filho, deixaram ele sair”, celebra.
Com exclusividade à coluna, na manhã desta quarta (10), Ana ainda completa: “Se ele ficasse lá dentro, ia ser pior. Agradeço a Deus, a todo mundo... A vitória foi dele. Ele foi o campeão, ele é o campeão. Ele vai trabalhar, ele vai conseguir R$ 1,5 milhão aqui fora com dignidade, com o trabalho dele, que é o que ele ama fazer”.
“Ele saiu e já ficou todo sorridente, você viu? Na internet estão falando muito sobre o sorriso lindo dele. Ele não tem culpa de nada do que aconteceu lá dentro. E é isso... Só gratidão”, completa.
Arcrebiano ainda ficará no hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que os brothers fizeram o pré-confinamento até a próxima sexta-feira (12), quando deve voltar para Goiânia, onde mora com a família.