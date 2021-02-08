"BBB 21": Anitta diz que pegaria capixaba Arcrebiano após paredão

Anitta já deixou claro que tem interesses reais no capixaba Arthur Picoli, do "BBB 21". Mas neste domingo (7) a Poderosa também disse que pegaria o outro espírito-santense do reality da Globo, o Arcrebiano.
Em tuítes, a cantora disse que está planejando um reality paralelo ao "BBB" para rir um pouco, "já que não vai ter carnaval", em suas próprias palavras. A ideia de Anitta é se juntar aos eliminados em uma ilha e, segundo ela, tudo começará a ser produzido nesta semana, inclusive com testes de Covid-19.
Em outra postagem, ela se declarou: "Quem sair nesse paredão vem para a minha ilha. Se o Brasil votar, eu pego o Bill e é isso... Bora jogar".
Antes disso, em torno de todas as polêmicas envolvendo o programa, Anitta revelou, também no Twitter: "Ok, chega. Estou indo para o Brasil. Acabou a palhaçada".