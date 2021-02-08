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"BBB 21": Anitta diz que pegaria capixaba Arcrebiano após paredão

Cantora foi ao Twitter para declarar que está planejando também um reality paralelo ao da Globo com eliminados do programa em uma ilha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2021 às 09:11

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 09:11

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Anitta já deixou claro que tem interesses reais no capixaba Arthur Picoli, do "BBB 21". Mas neste domingo (7) a Poderosa também disse que pegaria o outro espírito-santense do reality da Globo, o Arcrebiano. 
Em tuítes, a cantora disse que está planejando um reality paralelo ao "BBB" para rir um pouco, "já que não vai ter carnaval", em suas próprias palavras. A ideia de Anitta é se juntar aos eliminados em uma ilha e, segundo ela, tudo começará a ser produzido nesta semana, inclusive com testes de Covid-19
Em outra postagem, ela se declarou: "Quem sair nesse paredão vem para a minha ilha. Se o Brasil votar, eu pego o Bill e é isso... Bora jogar". 

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Antes disso, em torno de todas as polêmicas envolvendo o programa, Anitta revelou, também no Twitter: "Ok, chega. Estou indo para o Brasil. Acabou a palhaçada". 

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