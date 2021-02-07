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Deu briga!

Karol Conká arrumou as malas no 'BBB21': 'Não quero mais ficar aqui!'

Karol desabafou com Lumena no começo da noite de sábado (6), dizendo que Bil (Arcrebiano) não havia conversado com ela: "Está na palhaçada o dia inteiro. Não bateu, não deu match"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 fev 2021 às 17:12

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 17:12

A cantora Karol Conka no BBB 21
A cantora Crédito: Reprodução/TV Globo
Na terceira festa do BBB 21, na noite deste sábado (6) ocorreu uma nova briga envolvendo Karol Conká. Desta vez, o desafeto foi Carla Diaz e o motivo foi Arcrebiano. A rapper teve um romance-relâmpago com o brother na última festa, mas, ao que parece, se sentiu rejeitada com suas atitudes. A sister chegou a arrumar a mala para ir embora.
Karol desabafou com Lumena no começo da noite, dizendo que Bil não havia conversado com ela: "Está na palhaçada o dia inteiro. Não bateu, não deu match". E revelou que Carla estava interessada na relação dos dois. "Está louca para perguntar. Eu vou falar 'por que você está tão preocupada? Isso te alegra? Se te alegra, fica à vontade. Para quem gosta de homem pela metade...vai lá'. Para mim, é ser pela metade. Para mim parece que foi tudo um jogo", disparou a rapper. E completou dizendo "sou garota problema. Eu não aceito ser mocinha. Eu só sei ser vilã".

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Mais tarde, Karol voltou a falar com Lumena que Carla estava perseguindo Arcrebiano. "Ela se ligou. Não é burra. Eu já chego assim: 'não, você tá me tirando, Carlinha'. Joguei várias farpas pra ela e ela se ligou. Mano, é desesperada. Precisa mais do que eu? Vai, então. Agora, você quer o Arthur atrás de você e fica atrás de outro velho. Tá um ano sem pegar ninguém. Tá toda mal resolvida que me contou. Aí vem querer competir com a nega aqui? Pega, eu não tô aqui pra isso. Você quer deboche, vai ter".

CONFRONTO DIRETO

Enfim, Karol decidiu confrontar a atriz e lançou: "Eu não aguento mais o Bil. Eu não gosto de gente medrosa. Eu, sinceramente, vejo você mais com o Bil do que dando bola para o Arthur". Carla afirmou que não sabia do que a sister estava falando. "O Bil? Está louca? Não, estou falando a real". A rapper rebateu: "Eu jamais vou brigar com você por causa de 'boy', só que eu tenho preguiça. É o tempo todo, você junto com ele, atrás dele". E Carla encerrou o assunto: "Não faz sentido. Para, Karol, não pira". A atriz abandonou a festa e caiu no choro.
Arcrebiano ficou revoltado ao saber da história. "Olha o fuzuê que ela causou nisso aqui. Pelo amor de Deus!", disse Bil. "Isso é pesado, velho. Tá maluco? Me expôs para o Brasil inteiro sem eu ter feito nada. Tá maluco? Eu vou sair queimado."

MALAS E MAIS DISCUSSÃO

Karol Conká foi para o quarto arrumar suas malas. "Eu não quero mais ficar aqui. Já estou cansada. É muita palhaçada em cima de mim. É gente usando meu nome, gente usando minha imagem, gente fingindo que gosta. E estou de boa."
Camilla de Lucas tenta dissuadir a cantora: "Sabe que você não vai sair daqui, né?". E ela insiste: "Ah, eu vou! Eu não quero ficar aqui! Pode falar que eu sou perdedora, eu não ligo".

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Ainda no quarto, perdendo a postura com Carla, Karol chegou a gritar e apontar o dedo na cara da colega de programa. "Foi inventar merda pras meninas. Você podia ter chegado comigo e ter trocado ideia comigo, tá ligado? Eu fui verdadeira com você. Não fala comigo agora".
"Aqui não é Chiquititas! Eu não sou de novela!", continuou a rapper. "Não faz a santinha! Eu te dei chance de ser verdadeira comigo. Sonsa! Cala a boca e vai dormir". A atriz tentou se defender, mas Karol seguiu gritando: "Deixa a gente ser as 'nega' louca do rolê! Eu não preciso me sujeitar a isso". Disse a rapper, que por fim não deixou a casa.

NA MANHÃ SEGUINTE

Depois que os ânimos acalmaram, Karol desabafa com Caio na cozinha VIP: "Tem coisa que eu não consigo passar. Falsidade eu não consigo. Joguinho duplo de personalidade eu não consigo". Em seguida, a cantora fala com João Luiz: "Aí agora eu pergunto para você, Vai ter graça para mim ser vista como a vilãzinha? Sendo que eu sou a pessoa que só fala a real".
Apesar da rapper aparentemente não ter abaixado a guarda, Projota garante para Carla Diaz que a rapper está arrependida. "[Karol] Está melhor, ela se arrepende de algumas coisas que te falou, algumas palavras que ela usou, pretende te pedir desculpas por isso", garantiu o cantor.

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