Globo diz que Lucas Penteado não será substituído no BBB 21

A Globo anunciou que não vai substituir Lucas Penteado no BBB 21. Na manhã deste domingo (7), o ator pediu para deixar o programa. "A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show", diz o comunicado enviado pela emissora. "Lucas Penteado não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes."
No momento, há 18 participantes ainda na casa. Apenas a modelo cearense Kerline Cardoso foi eliminada, no paredão da última terça-feira (2).
Apelidada como "o Big dos Bigs", a 21ª edição do reality show foi vendida como a edição mais longa da versão brasileira do programa. Serão ao todo 100 dias.
Com isso, é possível que seja preciso recorrer a um paredão falso, como já ocorreu em outras ocasiões. Outra possibilidade é que a final tenha menos participantes que o planejado.
Lucas pediu para sair na manhã deste domingo, após causar na festa Holi Festival. O anúncio foi feito aos participantes agora há pouco. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", limitou-se a explicar a produção dentro da casa.
A saída foi comemorada por parte dos participantes, que diziam que a convivência na casa era complicada. "Quantas vezes que eu estava quieto e ele veio me incomodar", disse Nego Di. "Era da vontade para um bem maior da casa que o Lucas saísse."