Globo diz que Lucas Penteado não será substituído no BBB 21

BBB 21: brother Lucas Penteado pediu para deixar o programa Crédito: TV Globo/Reprodução

Globo anunciou que não vai substituir Lucas Penteado no BBB 21. Na manhã deste domingo (7), o ator pediu para deixar o programa. "A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show", diz o comunicado enviado pela emissora. "Lucas Penteado não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes."

No momento, há 18 participantes ainda na casa. Apenas a modelo cearense Kerline Cardoso foi eliminada, no paredão da última terça-feira (2).

Apelidada como "o Big dos Bigs", a 21ª edição do reality show foi vendida como a edição mais longa da versão brasileira do programa. Serão ao todo 100 dias.

Com isso, é possível que seja preciso recorrer a um paredão falso, como já ocorreu em outras ocasiões. Outra possibilidade é que a final tenha menos participantes que o planejado.

Lucas pediu para sair na manhã deste domingo, após causar na festa Holi Festival. O anúncio foi feito aos participantes agora há pouco. "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui", limitou-se a explicar a produção dentro da casa.