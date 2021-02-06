Bil atende ao Big Fone, imuniza Juliette e manda Thaís para o paredão

Arcrebiano, o Bil, atendeu ao Big Fone, imunizou Juliette e mandou Thaís para o paredão Crédito: Reprodução/ Instagram @bbb

Como prometido pelo apresentador Tiago Leifert, o Big Fone tocou ao vivo durante a edição desta sexta-feira (5) do BBB 21 (Globo). Quem atendeu foi Arcrebiano, o Bil, que mais uma vez foi o mais rápido a chegar até o aparelho.

A voz ao telefone disse para ele ir até a despensa para pegar uma pulseira vermelha, com a qual colocaria alguém no paredão, e um colar verde, que ele usaria para imunizar alguém.

Após perguntar se poderia imunizar a si próprio (não podia, conforme explicado para o público por Tiago), ele pensou bem e tomou uma decisão. No jardim, entregou a pulseira para Thaís e o colar para Juliette.

Enquanto Thaís pareceu receber bem a indicação para o paredão, Juliette se emocionou muito com o gesto. Ela chegou a chorar ajoelhada no gramado da casa.

Contudo, ela não sabe que a decisão poderá ser revertida no domingo (7). É que já havia sido anunciado que o Big Fone tocaria três vezes ao longo deste final de semana.