"BBB 21": Kerline diz que participantes tinham medo de Karol Conká

BBB 21: a participante Kerline Crédito: Reprodução/Instagram @kercardoso

Primeira eliminada do BBB 21 (Globo), Kerline Cardoso disse que ficou chocada com o comportamento de Karol Conká dentro da casa. "Só hoje tive consciência do que de fato estava acontecendo", afirmou. A modelo diz que não presenciou as situações em que a cantora maltratou Lucas Penteado por causa de um desentendimento com a cearense na primeira festa.

"Enquanto a Karol tentava me botar para cima, por trás ficava zombando da minha tristeza", lamentou. "Apesar dos meus atritos com o Lucas, vejo a tortura psicológica que ela destilou contra ele e com certeza se eu tivesse visto, teria me posicionado para tentar intervir."

"As cenas são realmente assustadoras e tenho certeza que a maioria da casa que também não viu isso, não compactuaria", avaliou. "Lá dentro todos tem uma imagem muito diferente da Karol, todos gostam e tem um certo medo dela. Sim, medo é a palavra, pela maneira que ela se impõe sobre tudo."

"Ela fazia e falava a maioria das coisas enquanto estavam sozinhos ou com pouca gente ao redor, eu jamais abaixaria a cabeça diante de uma violência psicológica", garantiu. "Estou extremamente decepcionada com a Karol Conká, não queria ter visto tudo que vi aqui fora, foi um baque horrível."

A modelo também falou sobre a confusão com Lucas durante o confinamento. "O caos começou através de uma brincadeira super desagradável que o Lucas fez comigo", lembrou. "Durante a festa, ele diversas vezes vinha me abordar perguntando com quem eu queria ficar. Eu só queria me divertir, estava conversando, dançando, cantando, enquanto toda hora voltava a mesma abordagem invasiva."

"Tentei levar como brincadeira por conhecer o perfil brincalhão do Lucas e retruquei brincando para me esquivar da pergunta dele, que eu não queria responder e já estava mais do que claro a partir das minhas negativas em todas as outras vezes anteriores que ele insistiu", explicou. "O Lucas não aguentou a brincadeira e levou para um lado assustador."

Ela diz que, por causa da réplica à brincadeira, foi comparada a Stálin e Hitler, além de ser chamada de dissimulada e "outros nomes assustadores". "Isso acabou com o meu psicológico", afirmou. "Eu só queria mais amor no coração!"

Kerline afirma que tentou se entender com Lucas diversas vezes. "Tive muitas conversas com o Lucas que infelizmente não foram ao ar e vou precisar encarar isso", disse.

"O Lucas botou toda a casa contra mim e nem por isso fiz absolutamente nada contra ele", afirmou. "Isso alivia a minha consciência, fui coração como sou na minha vida! Por vezes ele ficou aos gritos dentro daquela casa deixando todos acuados, foi um susto."