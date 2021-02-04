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Polêmica

Karol Conká é acusada por internautas de assediar Bil Araújo

Beijo do casal aconteceu após muita insistência da cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 15:43

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:43

BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano
BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká e Bil Araújo, o segundo casal a surgir na casa mais vigiada do Brasil, gerou uma grande discussão na Internet sobre o tema assédio. A cantora insistiu muito até conseguir beijar o brother, que já havia dado justificativas de porque não queria.
Na manhã desta quinta-feira (5) os temas "assédio" e "não é não" estavam entre os assuntos mais comentados no Twitter. Os internautas questionavam um suposto desconforto da parte de Arcrebiano para com as investidas da cantora para beijá-lo. Segundo os espectadores, se fosse ao contrário e Bil estivesse insistindo em ficar com Karol, o caso seria tratado como assédio.
A situação começou na Festa do Líder de Nego Di, quando os dois começaram a tirar fotos e a cantora comentou que alguém havia "flechado" Bil no aplicativo, e logo se aproximou para beijá-lo. O brother então pediu calma, e Karol disse que era "só um selinho". Arcrebiano então cedeu.

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Famosos também estão comentando sobre o caso em suas redes sociais. A cantora Marília Mendonça, 25, comentou sobre os cortes que Bil havia dado em Karol. "Só eu que tô vendo essa situação de uma forma muito séria ou vocês também? O cara tinha dado 200 'nãos' antes que eu fosse dormir (olha que dormi cedo)", escreveu em seu Twitter.
A escritora Bic Müller também se posicionou sobre o caso. Ela rebateu acusações de que se Bil realmente não quisesse, ele não teria "dado corda" para a situação. "O cara passou a noite inteira fugindo dela, deu um milhão de desculpas e ela continuou no cangote dele. Ele não tem pra onde fugir. Ele tem medo pq que ela é forte aqui fora", escreveu em seu Twitter.
Na tarde desta quarta-feira (3), a assessoria de Arcrebiano, a MM Estratégia de Imagem, havia se posicionado antes da festa do líder, quando a cantora deitou em uma rede junto do brother e fez carícias nele. "A MM Estratégia de Imagem repudia qualquer tipo de comportamento invasivo, que pode ser considerado, inclusive, como assédio moral e sexual". Até o momento de conclusão desta matéria, a empresa ainda não se pronunciou sobre os acontecimentos da festa.

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