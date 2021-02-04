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Reality show

TPM causou comportamento agressivo, justifica Karol Conká no 'BBB21'

A sister assumiu que estava irritada: ‘Agora vou ficar toda amorzinho’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 14:19

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:19

A cantora Karol Conka no BBB 21
A cantora Karol Conká no BBB21 Crédito: Reprodução/TV Globo
Foram dois dias de desentendimentos entre Karol Conká e Lucas Penteado no "BBB21" e uma grande reação do público na internet, que considerou as atitudes e falas da cantora como bullying. A participante também foi acusada de xenofobia contra Juliette.
Na tarde de terça-feira, 2, Karol e Lucas conversaram e fizeram as pazes. No dia seguinte, Karol disse que não poderia entrar na banheira de hidromassagem com os colegas porque estava menstruada e em seguida justificou seu comportamento agressivo nos últimos dias: "Eu estava de TPM", disse. "Agora vou ficar toda amorzinho".
Em conversa com Arcrebiano, ela afirmou: "Eu não posso culpar a TPM, mas é que na TPM tudo aflora. Eu me senti assim, de um jeito que eu não gosto de me sentir".
Na tarde de terça-feira, Karol procurou Lucas no Quarto Colorido para fazer as pazes. "Eu não tenho raiva de você, eu senti raiva na hora", disse a sister, chamando o brother para almoçar. "Fiquei me sentindo mal", disse, se referindo ao episódio em que mandou o ator ficar quieto para que ela almoçasse em paz.
A rapper explicou que perdeu a paciência com as provocações do colega. "A gente tem que ter limite. Assim como eu tenho que ter limite na minha animosidade", disse. "Eu sou orgulhosa".

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Lucas assumiu o seu erro e aceitou as desculpas. "Eu agradeço. Se eu tivesse lá fora, eu teria apoiado profundamente os seus atos. Acho você mais vivida. Vejo em você e em Lumena minhas mães. Me desculpa por te colocar nessa posição. Eu vou lutar para isso não se repetir".
Karol disse que não vai mais provocar brigas e que entendeu que não é para tanto. "Espero que quem está lá fora assistindo entenda a dificuldade que é para você e pra mim de estar aqui. Eu não imaginava que era assim".
Após a conversa, os brothers se abraçaram: "eu te perdoo, eu me perdoo. Obrigada por me perdoar também", disse Karol.

CANCELAMENTO

O "cancelamento" popular da rapper na internet chegou a causar prejuízos para ela fora da casa. Karol Conká foi suspensa do Festival Rec-Beat, do canal GNT e perdeu mais de 200 mil seguidores, além do fã clube no Twitter.

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