“BBB 21”: Karol Conká beija Arcrebiano e mãe acusa assédio: “Manipulado”

BBB 21: Karol Conká dá selinho em Arcrebiano durante festa Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois de muitas investidas, Arcrebiano acabou beijando Karol Conká na festa da noite desta quarta (3) e se deitou com a rapper na madrugada de quinta (4) para dormirem juntos. Em vídeos que circulam na internet, internautas chamam a atenção para o quanto a rapper insistiu até que o ex de Maraisa cedesse aos carinhos no “ BBB 21 ”.

“Eu sou mãe, eu conheço meu filho. Esse que tá ali dentro não é meu filho. Meu filho não é aquela pessoa. Meu filho foi manipulado. Ele deixou aquela mulher fazer a cabeça dele de um jeito...”, diz, pelo telefone, perceptivelmente chateada com a situação.

BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano Crédito: TV Globo/Reprodução

E continua: “Ela venceu pelo cansaço. Se fosse ele fazendo isso com ela, já tinha gente lá na porta do Projac para tirar ele do jogo. Ele já teria saído por assédio. Ela não deixou outras meninas chegarem perto dele... Ela já vai ser processada pelo caso do Lucas Penteado, que eu já estou sabendo... Esse seria outro motivo”.

Arcrebimãe avalia que esse relacionamento que os dois estão tendo na casa, que oficialmente começou nesta madrugada (4), pode acabar atrapalhando a performance de Bil ao longo das semanas no reality da Globo. “Ela queimou a imagem do meu filho aqui fora. Ele não está sabendo de como está tudo”, diz.

E Ana finaliza criticando a conduta de Karol: “Isso não existe. Eu não sei como existe um ser humano no mundo como aquela mulher”.

Karol e Bill

Uma hora atrás, Karol e Arcrebiano falando sobre a relação dos dois. Arcrebiano não quer se envolver pelo motivo de que pode ir pro paredão e sair. #BBB21

MANO O BIXINHO FAZ DE TUDO PRA FUGIR ?????? pic.twitter.com/1L0o17KdJn — ‏ ➰ (@AlineHerondale) February 4, 2021

GENTE EU TO CHOCADO COM A KAROL EM CIMA DO ARCREBIANO E FORÇOU UM SELINHO #BBB21 — Vittor Fernando (@vittorfernando) February 4, 2021

NOÇÃO?? Agora a Karol Conká tá contando pra casa inteira como se o Arcrebiano estivesse correndo atrás dela e ela estivesse falando pra ele ir devagar. Gente essa mulher não tem um pingo de vergonha na cara. Eu to chocado. #FESTABBB21 pic.twitter.com/YLWUqQP2yV#FESTABBB21 — ????????? (@kelwin_kaua) February 4, 2021

A POLÊMICA

Antes de Ana se manifestar nesta manhã (4), a coluna, que tudo vê, já havia reparado que na web telespectadores do programa falavam em assédio por parte de Karol. Isso porque, no início da aproximação, Arcrebiano chegou a dizer que não queria beijar nem se relacionar com a sister porque queria “entender melhor o jogo”, em suas próprias palavras.

A cena, do início da noite, foi só a primeira que os dois protagonizariam juntos. Poucas horas depois e após insistência da artista, Arcrebiano acabou dando um selinho em Karol. Em seguida, acabaram dando aquele beijão de cinema.

Nesse ponto, a opinião dos internautas se dividiu, já que alguns dos espectadores consideraram a conduta de Karol invasiva e abusiva, enquanto outros apontaram conivência com a situação por parte do capixaba.

eu já não tenho mais palavras pra tuitar sobre esse mico da karol meu jesus poderoso a cara que arcrebiano fez qdo ela falou da carla ??? — carol rocha (@tchulim) February 4, 2021

23) Depois da festa, Karol e Arcrebiano foram dormir juntos.....

? #BBB21 pic.twitter.com/YPhUrk6Yrg — Tracklist (@PortalTracklist) February 4, 2021

a karol vive em uma realidade tão paralela que ela já está falando sobre ir pra goiânia pra namorar com o arcrebiano #BBB21 — kaique (@kaiqwue) February 4, 2021