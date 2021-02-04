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Pedro Permuy

“BBB 21”: Karol Conká beija Arcrebiano e mãe acusa assédio: “Manipulado”

Arcrebimãe chegou a orar para que rapper se afastasse do ex de Maraisa e diz que equipe de assessoria de Arcrebiano está avaliando providências

Públicado em 

04 fev 2021 às 11:31
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

BBB 21: Karol Conká dá selinho em Arcrebiano durante festa
BBB 21: Karol Conká dá selinho em Arcrebiano durante festa Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de muitas investidas, Arcrebiano acabou beijando Karol Conká na festa da noite desta quarta (3) e se deitou com a rapper na madrugada de quinta (4) para dormirem juntos. Em vídeos que circulam na internet, internautas chamam a atenção para o quanto a rapper insistiu até que o ex de Maraisa cedesse aos carinhos no “BBB 21”.
Mas a mãe do capixaba, Ana Araújo, não está gostando nem um pouco dessa aproximação. Nesta quarta (3), Arcrebimãe chegou a postar oração pedindo que Karol se afastasse do filho no jogo e, na manhã desta quinta (4), falou à coluna que a cantora está queimando a imagem do modelo.
“Eu sou mãe, eu conheço meu filho. Esse que tá ali dentro não é meu filho. Meu filho não é aquela pessoa. Meu filho foi manipulado. Ele deixou aquela mulher fazer a cabeça dele de um jeito...”, diz, pelo telefone, perceptivelmente chateada com a situação.
BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano
BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano Crédito: TV Globo/Reprodução
E continua: “Ela venceu pelo cansaço. Se fosse ele fazendo isso com ela, já tinha gente lá na porta do Projac para tirar ele do jogo. Ele já teria saído por assédio. Ela não deixou outras meninas chegarem perto dele... Ela já vai ser processada pelo caso do Lucas Penteado, que eu já estou sabendo... Esse seria outro motivo”.
Arcrebimãe avalia que esse relacionamento que os dois estão tendo na casa, que oficialmente começou nesta madrugada (4), pode acabar atrapalhando a performance de Bil ao longo das semanas no reality da Globo. “Ela queimou a imagem do meu filho aqui fora. Ele não está sabendo de como está tudo”, diz.
E Ana finaliza criticando a conduta de Karol: “Isso não existe. Eu não sei como existe um ser humano no mundo como aquela mulher”.

A POLÊMICA

Antes de Ana se manifestar nesta manhã (4), a coluna, que tudo vê, já havia reparado que na web telespectadores do programa falavam em assédio por parte de Karol. Isso porque, no início da aproximação, Arcrebiano chegou a dizer que não queria beijar nem se relacionar com a sister porque queria “entender melhor o jogo”, em suas próprias palavras.
A cena, do início da noite, foi só a primeira que os dois protagonizariam juntos. Poucas horas depois e após insistência da artista, Arcrebiano acabou dando um selinho em Karol. Em seguida, acabaram dando aquele beijão de cinema.
Nesse ponto, a opinião dos internautas se dividiu, já que alguns dos espectadores consideraram a conduta de Karol invasiva e abusiva, enquanto outros apontaram conivência com a situação por parte do capixaba.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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