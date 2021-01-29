Engenheira capixaba participa de novo clipe de Anitta em Aspen

A cantora Anitta e a engenheira Nathália Reis Monteiro: gravação de "Loco" em estação de esqui de Aspen, nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal

Nathália Reis Monteiro, de 30 anos, é uma das meninas que aparece esquiando no clipe de “Loco”, música de Anitta que teve as cenas colocadas no ar no YouTube nesta sexta (29). A engenheira civil capixaba, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, desde fevereiro do ano passado, já estava no local a trabalho e acabou sendo chamada pela Poderosa de surpresa.

“Estávamos eu e outras duas amigas gravando um documentário em Aspen. E uma das minhas amigas é superfã de Anitta. No fim, demos um jeito de entrar em contato com o produtor dela (Anitta) e soubemos até que ela estava ciente do nosso trabalho lá e que já queria convidar a gente mesmo, até porque já sabíamos esquiar”, conta.

“Ficamos o dia todo gravando, estava muito frio e os bastidores foram bem legais. A Anitta é bem legal, foi muito atenciosa, foi outra realidade. As roupas, com a estilista... Foi muito legal, uma experiência muito diferente”, celebra a capixaba.

Nathália Reis, Anitta e Marcela Lima: durante as gravações de clipe no gelo de Aspen, nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal

Nathália também confidencia entender o “jeito” da cantora, que por vezes é criticado na internet. O tipo exigente do lado profissional de Anitta foi muito mostrado em seu documentário na Netflix, Anitta Made in Honório , e algumas cenas do “quase-reality” acabaram surpreendendo os fãs.

A engenheira natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, defende: “Anitta é muito empoderada. Ela sabe o que quer e, muitas vezes, tem que ser mais dura para fazer acontecer. Porque se ela não for, não acontece. E é a carreira dela que está em jogo, né? Ela é de muita opinião e manda muito bem, é super visionária”.

Nathália e as duas amigas desceram pela estação de esqui duas vezes para conseguirem captar todos os takes necessários. Anitta se aventurou três. “A força de vontade dela é surreal”, reitera.