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Pedro Permuy

Engenheira capixaba participa de novo clipe de Anitta em Aspen

Clipe da música “Loco”, filmado em estação de esqui nos Estados Unidos, foi lançado nesta sexta (29). Nathália Reis é uma das meninas que surge esquiando nas filmagens; assista

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 16:43

Públicado em 

29 jan 2021 às 16:43
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

A cantora Anitta e a engenheira Nathália Reis Monteiro: gravação de
A cantora Anitta e a engenheira Nathália Reis Monteiro: gravação de "Loco" em estação de esqui de Aspen, nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal
Nathália Reis Monteiro, de 30 anos, é uma das meninas que aparece esquiando no clipe de “Loco”, música de Anitta que teve as cenas colocadas no ar no YouTube nesta sexta (29). A engenheira civil capixaba, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, desde fevereiro do ano passado, já estava no local a trabalho e acabou sendo chamada pela Poderosa de surpresa.
“Estávamos eu e outras duas amigas gravando um documentário em Aspen. E uma das minhas amigas é superfã de Anitta. No fim, demos um jeito de entrar em contato com o produtor dela (Anitta) e soubemos até que ela estava ciente do nosso trabalho lá e que já queria convidar a gente mesmo, até porque já sabíamos esquiar”, conta.
Nathália, que recentemente já foi notícia em A Gazeta por ter se vacinado contra a Covid-19 por trabalhar em um hospital norte-americano, também lembra que no dia da gravação todas tiveram que ficar só de biquíni no meio do gelo.

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“Ficamos o dia todo gravando, estava muito frio e os bastidores foram bem legais. A Anitta é bem legal, foi muito atenciosa, foi outra realidade. As roupas, com a estilista... Foi muito legal, uma experiência muito diferente”, celebra a capixaba.
A cantora Anitta e a engenheira capixaba Nathália Reis Monteiro, no clipe de
Nathália Reis, Anitta e Marcela Lima: durante as gravações de clipe no gelo de Aspen, nos Estados Unidos Crédito: Arquivo pessoal
Nathália também confidencia entender o “jeito” da cantora, que por vezes é criticado na internet. O tipo exigente do lado profissional de Anitta foi muito mostrado em seu documentário na Netflix, Anitta Made in Honório, e algumas cenas do “quase-reality” acabaram surpreendendo os fãs.
A engenheira natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, defende: “Anitta é muito empoderada. Ela sabe o que quer e, muitas vezes, tem que ser mais dura para fazer acontecer. Porque se ela não for, não acontece. E é a carreira dela que está em jogo, né? Ela é de muita opinião e manda muito bem, é super visionária”.
Nathália e as duas amigas desceram pela estação de esqui duas vezes para conseguirem captar todos os takes necessários. Anitta se aventurou três. “A força de vontade dela é surreal”, reitera.
Nathália Reis Monteiro, Marcela Lima e Anitta: dia de gravação em Aspen, nos Estados Unidos
Nathália Reis Monteiro, Marcela Lima e Anitta: dia de gravação em Aspen, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram @celalima_

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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