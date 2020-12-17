Anitta mostra lado empresária em nova série da Netflix

Equilíbrio. Cantora conta que buscou também mostrar seus defeitos em Made in Honório Crédito: Netflix

A nova série de Anitta na Netflix, Anitta: Made in Honório, começa já no primeiro episódio com uma declaração impactante, revelando abertamente um abuso sexual que sofreu aos 14 anos. "Nunca expus isso em público. Sempre me coloquei em relações meio abusivas e, quando tinha 14 pra 15 anos, conheci uma pessoa", conta.

"Quando cheguei lá, realizei que não era certo eu fazer aquilo por medo nem nada. E falei que não queria mais. Mas ele não ouviu. Não falou nada. Só seguiu fazendo o que ele queria fazer. Quando acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e fiquei olhando pra cama cheia de sangue", recorda a cantora, aos prantos. Segundo ela, isso fez com que parasse de acreditar que ela fosse a culpada.

É um ato corajoso para uma estrela pop que, em 10 anos de carreira, alcançou audiências globais e se tornou uma embaixadora do funk carioca no mainstream mundial. A série é também uma celebração dessa trajetória, com produção executiva da própria cantora, especialmente voltada para sua faceta de empresária. "A Anitta conseguiu ser a dona da p... toda", diz seu diretor musical em um dos episódios.

"O cancelamento vem, mas não estou muito preocupada", disse Anitta, em uma coletiva de imprensa no início da semana, falando sobre a série. "Depois do quadragésimo (cancelamento), já não faz diferença. O que a gente se pergunta é se vai impactar a vida das pessoas positivamente. Estamos mostrando defeitos e qualidades. Pedi para não tirar os defeitos", garante. "Tem partes que eu assisto e falo: meu Deus, que horrível."

Alguns dos momentos mais sensíveis, além da declaração inédita sobre o abuso sexual, mostram Anitta perdendo a paciência com erros da produção e da assessoria de imprensa. "Um dos piores defeitos é ela não saber demonstrar satisfação com o seu trabalho", explica, na série, o irmão e produtor executivo Renan Machado. "Ela acha que a pessoa está entendendo, mas se ela não demonstrar, as pessoas não entendem."

Made in Honório, uma produção da Conspiração sob a direção artística de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington para a Netflix, é bem construída e tem como eixo central o show que Anitta fez em Madureira, na zona norte do Rio, após o Rock in Rio 2019. Uma emoção real toma conta da cantora, da equipe e de sua família - que ocupa outra parte central do documentário - em cima do palco e no backstage da apresentação naquele 7 de dezembro de um ano atrás que parece uma década. Na tela, e principalmente nesses momentos, Anitta emana autenticidade.

Na entrevista para falar da série, a cantora refletiu que uma fase de sua carreira se encerra com esse lançamento e que, a partir de agora, quer se dedicar mais a seus sonhos pessoais - desde o fim de 2019, o gerenciamento profissional é feito pelo jovem empresário americano Brandon Silverstein, parceiro da Roc Nation de Jay-Z e de Normani, do Fifth Harmony, e do britânico Jacob Banks. "Estou extremamente realizada", garantiu Anitta. "Meu sonho é parar com alguém por mais de três meses, fazer uma família, ficar mais com meus pais, meus tios."